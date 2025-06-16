Психолог дала 3 совета против кризиса среднего возраста, но они важны для всех в целом

Кризис среднего возраста может казаться очень далеким и неинтересным явлением, пока вы молоды. Но на самом деле советы по нему могут помочь вам на любом этапе жизни.

А если не вам, то кому-то рядом – потому что всегда есть кто-то, кто через это проходит. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Кризис среднего возраста: что делать, чтобы легче его проходить

Кризис среднего возраста имеет тысячи различных проявлений у разных людей, но все они имеют кое-что общее. Они стремятся к переменам. Они чувствуют, что ничего в жизни не сделали. Что жизнь уже пролетела, а вспомнить то и нечего. А еще стресс, которого, похоже, с каждым годом все больше.

Этот этап жизни может быть очень сложным. Однако у психологов, благодаря исследованиям и опыту работы, есть несколько рекомендаций, чтобы пройти его легче. И, что важно, этих советов может придерживаться каждый, да и не только против кризиса среднего возраста, а в любой момент жизни сегодня и в будущем.

Кризис среднего возраста имеет тысячи различных проявлений, но существуют универсальные советы против него / Фото kues1@freepik

Клинический психолог Бет Курланд говорит, все люди должны были бы пытаться проживать цветущую жизнь, а не пропускать ее мимо себя.