Кажется, пользовательница тиктока с ником @olapylypyk нашла решение. Как пишет 24 Канал, она выложила ролик, на котором показала "метод" дистанционного прогрева автомобиля. И он не на шутку пришелся по душе пользователям сети.
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Как дистанционно прогреть авто
Дисклеймер! Не пытайтесь воспроизвести увиденное в домашних условиях. Видео с лайфхаком снято исключительно с развлекательной целью!
Боже, как на улице холодно. Хорошо, что есть у моей машины такая функция, что можно завести ее из дома, не выходя из дома. Пришел рано, уже машина теплая, прогрета...
– говорит автор видео.
В ролике она подходит к своей машине, которая сильно примерзла за ночь. И демонстрирует пользователям свой "метод" прогрева. 3... 2... 1 – за рулем авто сидит девочка, которая улыбается, демонстрируя успешно выполненную работу.
– Нагрела машину? – спрашивает автор видео.
– Да, – удовлетворенно говорит девочка.
– Выходи!.. Пользуйтесь! – призывает автор.
В этот момент можно услышать, как за кадром улыбается девочка.
Как дистанционно прогреть авто: смотрите забавное видео
Пользователи сети в восторге от этого лайфхака. Они оставили немало комментариев. К примеру:
- "А я то думаю, до чего уже дошли технологии";
- "А опция какая счастливая, аж глаза светятся";
- "Раньше в 2000-х эти технологии только переключали каналы, а теперь развиваются";
- "У меня так папа делает, когда я живу в них";
- "У меня только дорос пульт до открытия ворот, когда машина подъезжает;Господская функция";
- "Это я такая функция";
- "У меня тоже подрастает такая функция".
Заслуживает внимания Остановитесь немедленно же, если на вашей приборной панели засветился один из этих индикаторов
А как вам такой "метод"? Согласитесь, выглядит максимально мило и забавно. Надеемся, девочка получила немаленький гонорар за свою успешно выполненную работу утром.