Здається, користувачка тіктоку з ніком @olapylypyk знайшла рішення. Як пише 24 Канал, вона виклала ролик, на якому показала "метод" дистанційного прогрівання автомобіля. І він не на жарт припав до душі користувачам мережі.

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Як дистанційно прогріти авто

Дисклеймер! Не намагайтесь відтворити побачене у домашніх умовах. Відео з лайфхаком зняте винятково з розважальною метою!

Боже, як на вулиці холодно. Добре, що є в моєї машини така функція, що можна завести її з будинку, не виходячи з хати. Прийшов раненько, вже машина тепла, прогріта…

– говорить авторка відео.

У ролику вона підходить до своєї автівки, яка добряче примерзла за ніч. І демонструє користувачам свій "метод" прогріву. 3... 2... 1 – за кермом авто сидить дівчинка, яка усміхається, демонструючи успішно виконану роботу.

– Нагріла машину? – питає авторка відео.

– Та, – задоволено каже дівчинка.

– Виходь!.. Користуйтесь! – закликає авторка.

У цей момент можна почути, як за кадром усміхається дівчинка.

Як дистанційно прогріти авто: дивіться кумедне відео

Користувачі мережі у захваті від цього лайфхаку. Вони залишили чимало коментарів. До прикладу:

"А я то думаю, до чого вже дійшли технології";

"А опція яка щаслива, аж очі світяться";

"Раніше у 2000-х ці технології лише переключали канали, а тепер розвиваються";

"У мене так тато робить, коли я живу в них";

"У мене тільки доріс пульт до відкриття воріт, коли машина під’їжджає; Панська функція";

"То я така функція";

"У мене теж підростає така функція".

Варте уваги Зупиніться негайно ж, якщо на вашій приладовій панелі засвітився один з цих індикаторів

А як вам такий "метод"? Погодьтесь, виглядає максимально мило та кумедно. Надіємось, дівчинка отримала чималенький гонорар за свою успішно виконану роботу зранку.