Здається, користувачка тіктоку з ніком @olapylypyk знайшла рішення. Як пише 24 Канал, вона виклала ролик, на якому показала "метод" дистанційного прогрівання автомобіля. І він не на жарт припав до душі користувачам мережі.
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Як дистанційно прогріти авто
Дисклеймер! Не намагайтесь відтворити побачене у домашніх умовах. Відео з лайфхаком зняте винятково з розважальною метою!
Боже, як на вулиці холодно. Добре, що є в моєї машини така функція, що можна завести її з будинку, не виходячи з хати. Прийшов раненько, вже машина тепла, прогріта…
– говорить авторка відео.
У ролику вона підходить до своєї автівки, яка добряче примерзла за ніч. І демонструє користувачам свій "метод" прогріву. 3... 2... 1 – за кермом авто сидить дівчинка, яка усміхається, демонструючи успішно виконану роботу.
– Нагріла машину? – питає авторка відео.
– Та, – задоволено каже дівчинка.
– Виходь!.. Користуйтесь! – закликає авторка.
У цей момент можна почути, як за кадром усміхається дівчинка.
Як дистанційно прогріти авто: дивіться кумедне відео
Користувачі мережі у захваті від цього лайфхаку. Вони залишили чимало коментарів. До прикладу:
- "А я то думаю, до чого вже дійшли технології";
- "А опція яка щаслива, аж очі світяться";
- "Раніше у 2000-х ці технології лише переключали канали, а тепер розвиваються";
- "У мене так тато робить, коли я живу в них";
- "У мене тільки доріс пульт до відкриття воріт, коли машина під’їжджає; Панська функція";
- "То я така функція";
- "У мене теж підростає така функція".
Варте уваги Зупиніться негайно ж, якщо на вашій приладовій панелі засвітився один з цих індикаторів
А як вам такий "метод"? Погодьтесь, виглядає максимально мило та кумедно. Надіємось, дівчинка отримала чималенький гонорар за свою успішно виконану роботу зранку.