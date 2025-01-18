Что 4 тонны противопожарной жидкости могут сделать с автомобилем: поучительное видео из Калифорнии

Пожарные самолеты играют ключевую роль в борьбе Калифорнии с лесными пожарами, бушующими в Лос-Анджелесе в течение последней недели. За последние дни пожарные сбросили на город тысячи кубических метров красной огнеупорной жидкости.

А задумывались ли вы когда-нибудь, что эта жидкость может сделать с автомобилем? 24 Канал со ссылкой на yahoo рассказывает подробнее.

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Пожарные самолеты сбрасывают тонны огнетушащей жидкости, и вот почему это опасно для вас

Пожарные, которые борются с огнем в Лос-Анджелесе, распыляют ярко-красную жидкость, не только чтобы потушить пожары, но и чтобы предотвратить возникновение новых возгораний. Жидкость покрывает легковоспламеняющиеся материалы веществом, которое не дает им загореться. Она может лишить огонь топлива и кислорода, необходимых для поддержания пожара.

Пожарные могут сбрасывать до 74 кубических метров противопожарной жидкости за один раз. Но вместе с пользой это может нанести большой вред всему, что окажется на ее пути. Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии показал, что именно может произойти с автомобилем, который попадет под жидкость.

Вот последствия сброса тонн огнеупорной жидкости на машину: смотрите видео CAL FIRE TV

В клипе фигурируют пожарный самолет Grumman S-2, который может сбросить около 3 кубических метров противопожарной жидкости за один пролет, и Ford Expedition первого поколения. Пролетая низко над пожарной базой Хемет-Райан в Калифорнии, самолет сбрасывает груз на авто. Жидкость врезается в сторону внедорожника, опрокидывая его и проламывая крышу.

Когда пыль оседает, мы видим на видео, что вся задняя часть авто разрушена, лобовое стекло вылетело, а двери со стороны водителя выбиты ударом. Это довольно мрачная сцена, да, но она демонстрирует силу, с которой играют пожарные, когда спасают общины от огня.

К слову, в этой демонстрации использовали сравнительно небольшую для пожарных самолетов нагрузку – всего лишь 4 тонны. Скажем, самолеты McDonnell Douglas DC-10 и Boeing 737 способны сбрасывать до 77 тонн огнетушащей жидкости за считанные секунды.

Именно по этой причине пожарные службы настойчиво призывают к эвакуации в районах, где они работают. Ведь есть высокий риск получить серьезные травмы, если вы попадете под тушение.