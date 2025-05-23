К счастью, есть ключевые признаки, которые помогут вам не ошибиться и выбрать пару именно вашего любимого бренда, а не реплику, пусть даже хорошую. Способы распознания подделок New Balance публикует 24 Канал со ссылкой на Legit Check.

Смотрите также Как выбрать себе идеальные джинсы без примерки: 5 лайфхаков, которые всегда работают

Узнайте, как защитить свой выбор New Balance от мошенников

Команда портала предлагает 3 самых быстрых способа распознать поддельные New Balance – по размерной бирке, по промежуточной подошве и по номеру модели.

Бирка с размером. На аутентичной все буквы правильно заполнены краской. Также символы тоньше, чем на подделках. Соответственно, на копиях буквы могут быть поцарапаны, а большинство символов – слишком толстые.

На аутентичной все буквы правильно заполнены краской. Также символы тоньше, чем на подделках. Соответственно, на копиях буквы могут быть поцарапаны, а большинство символов – слишком толстые. Промежуточная подошва. На аутентичной логотип New Balance толстый и выглядит как 3D, выступая из обуви. Также вы увидите более толстые и короткие швы, что придают боксерского вида, плюс – чистый переход от подошвы к промежуточной подошве без царапин. На подделке же лого слишком тонкое, там нет эффекта 3D, стежки тонкие и длинные, а еще и царапины есть на соединении подошвы с промежуточной подошвой.

На аутентичной логотип New Balance толстый и выглядит как 3D, выступая из обуви. Также вы увидите более толстые и короткие швы, что придают боксерского вида, плюс – чистый переход от подошвы к промежуточной подошве без царапин. На подделке же лого слишком тонкое, там нет эффекта 3D, стежки тонкие и длинные, а еще и царапины есть на соединении подошвы с промежуточной подошвой. Номер модели. На аутентичных стежки расположены ближе к верхним стежкам, также большее расстояние до нитей с левой стороны. На подделке стежки достаточно далеко от верхних стежков, и слишком близко к стежкам правой стороны.

Ключевые признаки, которые помогут вам выбрать пару именно New Balance, а не реплику / Смотрите фото Legit Check

Интересно знать Коллаборация года: эти новые Stone Island – самые оригинальные New Balance весны 2025

Как видим, распознавание поддельных New Balance требует внимания к деталям. Но с этими советами вы сможете уверенно выбрать оригинал. Как бы там ни было, всегда проверяйте качество, маркировки и продавца любого товара, чтобы избежать разочарований.