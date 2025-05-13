Примерять джинсы можно и не раздеваясь – и это не магия. Вспоминаете Леонардо да Винчи и "Витрувианского человека"? 24 Канал благодаря Tailored Athlete объяснит вам подробно, как это работает.
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Примерять джинсы можно и не раздеваясь – и это не магия, а практические лайфхаки
Анатомия человека гарантирует определенные взаимосвязи. К примеру, можно измерить свою стопу с помощью предплечья: положите стопу на руку пяткой к внутренней стороне локтя, и увидите, что ваш большой палец идеально ложится на запястье.
Так же обхват вашей талии совпадает с периметром шеи, умноженным на два. То есть, так, вы можете проверить, подходят ли вам брюки, просто в магазине и не раздеваясь. Вот 5 методов, по которым это можно сделать.
Определить, подходят ли вам джинсы, можно очень просто и без примерки: смотрите видео rhodes_wood
- Измерить талию и бедра джинсов можно с помощью плеч. Во-первых, найдите самую широкую часть бедер брюк. Во-вторых, сопоставьте ее с длиной ваших плеч (это расстояние от одного плеча до другого). Если они совпадают или бедра джинсов немного шире, то джинсы вам подойдут.
- Теперь о шее. Напомним, обхват талии примерно вдвое больше, чем обхват шеи. Поэтому вы можете примерить застегнутые джинсы на шею (оберните талию джинсов вокруг шеи – неважно, сзади или спереди), чтобы узнать, подходит ли размер для вашей талии. Если оба края джинсов легко прикасаются друг к другу – все в порядке. Если накладываются – значит, джинсы великоваты. Если касаются с трудом – штаны вам маловаты. Также заметьте, что этот метод не работает для брюк с заниженной или завышенной талией.
Заметьте, что в использовании лайфхаков надо учитывать определенные нюансы: смотрите видео rhodes_wood
- Также вы можете использовать руку, чтобы найти правильный размер брюк для вашей талии. Вот как это сделать: сожмите кулак и положите руку от локтя до кулака внутрь талии застегнутых джинсов. Если рука комфортно держит талию джинсов, не чувствуя давления или не оставляя свободного места – штаны вам подходят.
- Кроме проверки талии, важно проверить длину, чтобы не приобрести слишком короткие или слишком длинные штаны. Для этого возьмите нижнюю часть одной штанины в одну руку, нижнюю часть другой штанины в другую руку, и вытяните руки широко в обе стороны от себя, держа джинсы. Руки и кисти должны быть вытянуты максимально. Если центр джинсов опускается ниже шеи или ложится на уровне груди – штаны слишком длинные. Если джинсы переходят за подбородок и касаются рта – они слишком короткие. Идеально, если джинсы едва касаются или ложатся чуть ниже подбородка.
- И последняя – как проверить, не слишком ли узкие джинсы. Здесь все очень просто: все, что нужно сделать, это просунуть кулак в штанину. Если он достигает конца без труда – то и ваши ноги тоже достигнут.