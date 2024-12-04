В этом году тенденции являются смелыми, рефлексивными и направлены на то, чтобы выделить каждого модника, который шагает по бетонному подиуму, среди других, пишет 24 Канал со ссылкой на The Fashion Globe. От возрождения винтажных фасонов до всплеска технологической одежды – вот все, что вам нужно знать об уличной одежде в 2025 году.

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Возвращение комфорта

В 2025 году комфорт – это не просто роскошь, это приоритет. Этот тренд предполагает, что уличная одежда будет в значительной степени ориентирована на удобные, но стильные вещи, которые не идут на компромисс с эстетикой. Доминируют джоггеры, мягкие на ощупь материалы и расслабленные силуэты, сочетая функциональность с модными тенденциями. Эта тенденция особенно важна, поскольку она соответствует городскому стилю жизни, где мобильность и комфорт пересекаются с требованиями жизни в городе.

Мужчины будут выбирать комфортную одежду / Фото halayalex

Дизайнеры создают изделия, которые одинаково хорошо подходят как для повседневной рабочей среды, так и для прогулок на выходных. Акцент на комфорте подчеркивает широкий сдвиг моды в сторону одежды, который поддерживает динамичный образ жизни, гарантируя, что энтузиастам стиля не придется выбирать между хорошим видом и хорошим самочувствием.

Это движение к комфорту – не просто этап, он меняет восприятие и ношение уличной одежды, утверждая ее как универсальный, всеохватывающий подход к повседневной одежде.

Возвышение ретро

В мужской уличной одежде все возвращается на круги своя. В 2025 году наблюдается сильное возрождение моды 90-х и начала 2000-х годов. Подумайте о мешковатых джинсах, объемные фланелевые рубашки и шляпы-ведра, которые возвращаются к базовым вещам гардероба.

Этот тренд – не просто ностальгия, а комфорт в сочетании со стилем. Вид расслабленный, но одновременно напористый, что дает возможность продемонстрировать свою непринужденную уверенность, не жертвуя при этом ни сантиметром стиля.

Смелые и графичные

Сердце уличной одежды – это ее способность говорить без слов, и ничто не говорит об этом громче, чем мужские рубашки со смелым дизайном и современной графикой. Эти рубашки – полотна улиц, на которых есть все: от кричащего текста до ярких абстрактных узоров. Цвета яркие, а узоры совсем не обыденные.

Графическая футболка в сочетании с минималистичными брюками и свежими кедами может задать тон образу, который будет непринужденно крутым. Эта тенденция не только о том, чтобы выделиться, но и о том, чтобы вас услышали через то, что вы носите.

Смелые принты будут в почете / Фото Seniv Petro

Размывание линий

В 2025 году технологии плавно интегрируются в мужскую моду. Ткани, меняющие цвет в зависимости от температуры, пиджаки с умными экранами и обувь, отслеживающая ваши шаги, становятся не просто новинками, а предметами первой необходимости.

Это слияние расширяет границы того, какой может быть одежда, делая моду не только внешним видом, но и функциональностью. В рамках этого технологического поглощения история мужской моды все еще почитается, но переосмысливается, создавая одежду, которая ощущается как шаг вперед во времени, но глубоко укорененная в этосе уличной культуры.

Экологически чистый – это новый черный цвет

Тема устойчивого развития сейчас на переднем плане модных дискуссий, и уличная одежда к ней прислушивается. В 2025 году бренды будут прилагать усилия, чтобы уменьшить свой углеродный след, используя переработанные материалы и продвигая этические производственные практики.

Что в результате? Одежда, которая не только хорошо выглядит, но и приятная с моральной точки зрения. Этот сдвиг является привлекательным для растущей демографической группы экологически сознательных потребителей, которые хотят выглядеть стильно, одновременно поддерживая устойчивое развитие.

Перегрузка аксессуарами

Аксессуары в 2025 году будут смелыми и бескомпромиссными. Цепочки, кольца, солнцезащитные очки и шляпы – это не просто дополнение, это вещи первой необходимости, которые определяют образ. Этот тренд поощряет к экспериментам и самовыражению через многослойность текстур и стилей. Независимо от того, это винтажные часы, или современный браслет, аксессуары в 2025 году – это такое же заявление об индивидуальности, как и сама одежда.

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Напоследок напомним, что прислушиваться к трендам необходимо, а вот слепо следовать им – нет. Помните о том, что вам должно нравиться то, что вы носите. Только таким образом вы сможете делать это уверенно!