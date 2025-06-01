Руководитель борделя рассказала о "правиле 8 секунд", которого придерживаются на ее работе

Знакомьтесь с 31-летней Кэтрин Де Нуар. Она руководитель одного из крупнейших в Европе легальных борделей. И она рассказала о "тревожном правиле", которого должны придерживаться на рабочем месте.

По словам Кэтрин, безопасность – не просто прихоть. Это фундаментальный приоритет. Она убеждена, что безопасность – "главный приоритет" для легального борделя, и многие элементы в нем сделаны для того, чтобы все женщины во время работы чувствовали себя в безопасности, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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В чем суть "правила 8 секунд"

Как отметила Кэтрин, в каждой комнате установлены тревожные кнопки. Они незаметны, но являются важной частью системы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Каждый работник точно знает, где расположена тревожная кнопка в его комнате, и они обучены, как и когда ею пользоваться. Если ситуация становится некомфортной, угрожающей или перерастает в чрезвычайную ситуацию, работник может быстро и тихо нажать кнопку,

– отметила она.

Кэтрин добавила, что тревожная кнопка не издает никакого звука. И это сделано намеренно, чтобы клиенту не было известно, что сигнал тревоги сработал. Когда же на кнопку нажимают, в офисе охраны включается экран, а также включается номер комнаты на мониторах борделя. Благодаря этому команда охраны имеет возможность быстро действовать в подобных ситуациях.

Кэтрин – руководитель легального борделя: смотрите видео

"Мы работаем по так называемому "правилу восьми секунд". Это означает, что после нажатия тревожной кнопки сотрудники службы безопасности должны прибыть в помещение в течение восьми секунд. Это не просто рекомендация, а строгий протокол", – подчеркнула Кэтрин.

Для того, чтобы соответствовать этому стандарту, команда регулярно проходит обучение и тренировки. Она отрабатывает различные сценарии. Также изучают быстрые маршруты, эффективно находят ключи от комнат, а также точно знают, кто из персонала обязан реагировать на инцидент в любой момент суток.

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Что происходит, когда работает сигнализация

В таком случае как минимум двое охранников отправляются в комнату. Они открывают дверь, сразу же оценивают ситуацию и устраняют проблему. Кроме того, к процессу привлекают менеджеров, чтобы они предоставили дальнейшую поддержку.

Кэтрин работает в этой области уже 9 лет. И за этот промежуток времени, признается она, "видела все". В то же время добавила, что все еще есть определенные вещи, которые могут ее "поражать".

Клиент продал дом через работницу

В то же время, по словам Кэтрин, клиенты действительно могут влюбляться в сотрудниц борделя. Она вспомнила мужчину, который несколько раз наведывался к ним. Впоследствии начал чаще приходить, чтобы встретиться с конкретной сотрудницей.

Ее он посещал по несколько раз в неделю, потому что "влюбился в нее". Он начал делать ей дорогие подарки. Со временем мужчина тратил на нее десятки тысяч в месяц, хотя и не мог себе позволить так разбрасываться деньгами. В конце концов, у него просто закончились средства.

Кэтрин рассказывает, как муж продал дом: смотрите видео

Отчаявшись продолжать видеться с ней и покупать ей подарки, он продал свой дом. Понятно, что она не просила его об этом; это было полностью его решение,

– вспомнила Кэтрин.

Женщина отметила, что чувствовала себя неудобно из-за этой ситуации. Ведь мужчина понимал, что отношения не светят. Более того, ему об этом говорили прямо. В результате, он остался без денег и крыши над головой.

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Кэтрин добавила, что искренне верит в то, что зрелые взрослые способны самостоятельно принимать решения, даже если они могут казаться бессмысленными и лишенными логики. В то же время, по ее словам, это их выбор. Впрочем, следует понимать, что это "был один из немногих случаев", когда она искренне стремилась вмешаться в ситуацию.