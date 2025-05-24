К счастью, управленческая платформа Supercreator поделилась отчетом. Он помогает лучше понять, для чего мужчины платят авторам горячего контента, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Платят деньги не за голые фото

Данные отчета свидетельствуют о том, что 78% чатов между создателями контента и их наиболее ярыми поклонниками касаются всего, чего угодно, кроме того, чтобы получить пикантный контент.

Какие самые популярные темы общения? Домашние животные, работа, воспоминания из детства, любимые телешоу или хобби. В основном говорится о том, о чем они не могут поговорить в реальной жизни со своими близкими.

Софи Рейн, коронованная MVP OnlyFans, не понаслышке об этом знает. Ее главный поклонник – Чарли, женатый американец. За два года он потратил на нее более 6 миллионов долларов. Но он крайне редко просит прислать обнаженные фото.

Преданный поклонник Софи Рейн редко просит от нее обнаженные фото / Фото из инстаграма Рейн

"Мы разговариваем каждый день, непременно", – рассказала NeedtoKnow Рейн, которая имеет семь миллионов подписчиков в инстаграме.

Чарли, который женат и живет в США, присылает голосовые сообщения, интересуясь, как прошел мой день, и ему нравится общаться со мной на личном уровне. Я для него скорее система эмоциональной поддержки.

Как заметила Рейн, люди часто думают, что высокооплачиваемые клиенты стремятся к извращениям. Но, как бы это странно не звучало, они стремятся видеть ее полностью одетой. Более того, им просто интересно, чем она занимается в повседневной жизни.

В то же время в отчете можно увидеть семь самых популярных тем, о которых мужчины общаются с моделями платформы OnlyFans:

Родной город и воспитание;

Работа – похвастаться или выговориться;

Хобби – игры, кулинария, спорт;

Домашние животные;

Недавние праздники или социальные посты модели;

Телешоу, фильмы и книги фильмы и книги;

Фитнес и тренировки.

Популярны также "суррогатные жены"

Генеральный директор Supercreator Юваль обратил внимание на эту тенденцию.

Вопреки распространенному мнению, наши данные показывают, что люди, которые больше всего тратят на OnlyFans, ищут не только откровенный контент, но и эмоциональную связь,

– подчеркнул он.

По словам Юваля, обнаженность чрезвычайно легко найти в сети. Чего не скажешь об осмысленном, постоянном внимании от создателя вашей мечты. И это то, что стимулирует лояльность и приносит прибыль.

Подписчиков часто интересует реальная жизнь моделей OnlyFans / Фото из инстаграма Рейн

По данным Supercreator, так называемый "супружеский опыт" – большой бизнес, а лучшие взрослые модели зарабатывают до 300 тысяч долларов в месяц.

К примеру, пышногрудая бразильянка Баби Паломас берет аж 30 тысяч долларов за то, чтобы стать "суррогатной женой" для одиноких женатых мужчин. Понятное дело, что говорится о цифровом формате.

Я выполняю задачи, которых обычные жены часто стараются избегать, например, смотрю футбольный матч по телевизору, не жалуясь,

– сказала Паломас в интервью.

Она также уточнила, что многие мужчины, которые женаты и имеют семьи, часто чувствуют себя одинокими. И они ценят "наличие кого-то, с кем они могут разделить эти "мужские" занятия".

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С одной стороны – эти данные удивляют. С другой – сама подписка часто уже предполагает наличие эротического контента. Поэтому, страстные поклонники моделей действительно могут стремиться к более глубокой, эмоциональной связи с ними. Поэтому и платят огромные деньги за то, чтобы общаться с ними обо всем, что происходит в их жизни.