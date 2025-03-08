Как говорит Чанна Бромли, тренер по отношениям, практичные пижамы опасны, потому что "комфорт убивает момент". Что это значит, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Пижама – это не просто ночная одежда, а определенный сигнал

Бромли отмечает, что пижама – это не просто ночная одежда, а сигнал. Когда человек выбирает такую одежду вместо соблазнительного, он не ставит на первое место привлекательность, а ставит удобство.

Этот сдвиг незаметен, как кажется, но просачивается в каждую часть отношений,

– говорит эксперт.

Проблема в том, что удобная пижама лишает трения, напряжения, контраста, зато призывает к сдержанности. Она "стирает визуальные сигналы, которые разжигают влечение, и заменяет их чем-то более мягким и безопасным".

Действительно, исследователи романтических отношений уже давно обнаружили, что "ловить момент" лучше без одежды, чем быть прикрытым уютным нарядом. Опрос компании Cotton USA показал, что 57% влюбленных, которые спят без одежды, счастливы, тогда как только 48% таких среди тех, кто спит в пижаме.

Практичные пижамы опасны, потому что комфорт убивает интимный момент / Фото marymarkevich@freepik

Это подтверждает и исследование января 2024 года компании Avocado Green Mattress. Оно показало, что 62% тех, кто спит голышом, ведут суперудовлетворенную сексуальную жизнь. Потрясающие 72% опрошенных, состоящих в отношениях, сказали, что засыпание без одежды "положительно повлияло" на их интимную близость.

А что делать застенчивым людям, которым не слишком комфортно спать с голой кожей? Эксперты советуют парам быть более целеустремленными и прилагать дополнительные усилия, то есть хотя бы творчески подойти к выбору пижамы.

Партнеры могут спросить друг друга, какая пижама кому нравится, или иной элемент одежды. А дальше каждый может надеть определенную половинкой вещь, чтобы увидеть, появилось ли больше возбуждения. И если пара заметит разницу, то может сделать это более регулярной частью своей жизни.