Зима наконец отступает: как выбрать идеальную летнюю резину для своего авто

И хотя календарная зима уже давно закончилась, погодные качели продолжаются. В то же время, если вы еще не успели купить себе летнюю резину, то мы как раз вовремя к вам пришли.

На этот раз 24 Канал расскажет, как выбрать летнюю резину, ссылаясь на советы портала dok.ua. Узнайте, на что обратить внимание, чтобы результат приносил удовольствие, а езда – максимальный комфорт.

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Как выбрать летнюю резину: полезные советы

1. Сначала выбираем правильный размер. Для этого следует заглянуть в техпаспорт вашего автомобиля или на боковину старой шины. Там указаны ширина, профиль, а также диаметр. Например, 205/55 R16. Эти параметры нужно будет ввести во время поиска.

2. Определяем категорию своего автомобиля. Да, это также важный момент. Не игнорируйте его, чтобы подобрать шины, которые будут выдерживать определенную нагрузку. Коротко о классификации авто:

легковушка – стандартные городские машины;

SUV или CUV – кроссоверы и внедорожники соответственно;

4x4 – полноприводная машина полноприводная машина;

Van или LCV – категория минивэнов, бусов, а также коммерческого авто;

пикап – машина, у которой открытая грузовая платформа.

3. Выберите бренд и модель. Этот совет актуален в случае, если у вас есть любимый производитель шин. Выставьте этот параметр, чтобы сузить выбор.

4. Присмотритесь к маркировке. Также производители указывают определенные маркировки, которые помогают сузить поиск. К примеру, можно увидеть отметки AO, MO, NO и другие. Они свидетельствуют о том, что шина рекомендована определенным брендом – Audi, Mercedes, Porsche и другими. Это позволит гарантировать полную совместимость шины.

5. Оцените локации, которыми вы ездите. К примеру, для поездок на трассе важна стабильность на высокой скорости. Зато для города – тишина, а также комфорт. Если же двигаться на ухабах, то следует обращать внимание на усиленные боковины. Можно посоветоваться с экспертом, который поможет подобрать оптимальный вариант под ваши потребности.



Для города и бездорожья желательно иметь разную резину / Фото pvproduction

6. Обращайте внимание на "свежую" резину. Следует понимать, что шины могут терять свои свойства с годами. Даже если они просто лежат на складе новенькие, со временем они становятся хуже. Как говорят эксперты, в идеале выбирать шины, которым не более 2 – 3 лет. К слову, ранее мы рассказывали, где нельзя хранить зимнюю резину.

7. Обращайте внимание не только на цену. Да-да, не всегда нужно отдавать все деньги мира за новенькую резину. К примеру, для поездок по городу можно смело выбирать бюджетные варианты. Если же ваши маршруты пролегают по бездорожью, то лучше отдать предпочтение надежным решениям от именитых производителей.

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Воспользуйтесь нашими советами при выборе летней резины. Они помогут не только сэкономить, но и подобрать оптимальный для себя вариант.