История одного водителя, который запаниковал из-за незнакомого символа на консоли своей машины, появилась на Reddit. 24 Канал со ссылкой на Express расскажет подробнее.

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Что такое "i" на консоли и когда важно обращать внимание на этот символ

Один автомобилист заметил на панели своего авто символ "i", и вынужден был перед собой признать, что не имеет ни малейшего представления, что этот символ означает.

В поисках ответа он достал телефон (перед этим остановился, конечно) и пошел на Reddit. "У меня Ford Focus, 1,6 литра, автомат", – написал он, и спросил о непонятном ему "і".

Что же, производитель говорит, что символ "i", часто внутри квадрата, означает, что авто хочет кое-что сообщить водителю. Обычно о том, что у машины есть проблема, которую следует проверить.

В случае, описанном нашим героем, вероятно, речь шла о предупреждении, что в баке осталось слишком мало горючего, или о том, что водительская дверь открыта.

Символ "і" является индикатором того, что ваш автомобиль пытается вам кое-что сообщить / Фото freepik

Также производитель добавляет, что при заведении автомобиля некоторые из индикаторов на консоли просто могут загораться в рамках рутинной проверки функциональности. То есть могут указывать на настройки системы управления.

Однако следует заметить момент, если определенные индикаторы продолжают светиться во время работы двигателя. Вот это уже может свидетельствовать о серьезной неисправности. В этом случае водитель должен отвезти свой автомобиль к местному дилеру.

Символы "i" обычно можно интерпретировать так же, даже если у вас не Ford. Предупреждение на панели указывает на то, что есть активное системное сообщение или предупредительный сигнал.

Впрочем, для некоторых автомобилей оно может означать что-то совсем другое. Поэтому – чтобы быть в безопасности, всегда лучше проверять инструкцию именно к вашей машине.

И, конечно, посетить механика, если у вас есть какие-либо беспокойства по поводу предупредительных знаков, которые появляются на вашем авто.