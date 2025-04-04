И если вы привыкли к тому, чтобы держать их на балконе, то следует от этого отказаться раз и навсегда. 24 Канал со ссылкой на издание "Автопилот" расскажет, почему опасно хранить покрышки в этом месте.

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Почему опасно хранить покрышки на балконе



Прежде всего следует помнить, что в состав автомобильной резины входят химические вещества, которые считаются потенциально вредными. В частности, в них содержатся ароматические масла, бензопирен и цинк, а также микрочастицы, которые образуются при износе резины. Они накапливаются в протекторе и порах покрышки, легко поднимаются в воздух и могут попадать в ваш организм при вдыхании.



Международное агентство по изучению рака (IARC) в 2003 году проводило исследование. Его результаты позволили обратить внимание на сотрудников шинного производства. Как выяснилось, среди них уровень заболеваний дыхательной и кровеносной систем был в 10 раз больше среднего. Поэтому, ни в коем случае не думайте хранить резину в доме, в частности, возле продуктов.



Открытый балкон здесь точно не подойдет. Ультрафиолет, влага и перепады температуры – тоже не лучшие друзья для резины. Их воздействия могут ускорить старение покрышек, стать причиной потери эластичности и появления трещин.



Правда, есть условия, при которых хранить колеса на балконе или лоджии можно. Для этого нужно, чтобы:



помещение было не только сухим, но и с хорошей вентиляцией;

сами колеса должны быть чистыми, а также сухими и упакованными или в чехлы, или в мешки;

у покрышек не должно быть продуктов или источников обогревателей.



Важно позаботиться о правильном хранении покрышек / Фото standret

Как хранить покрышки, чтобы служили дольше



Если шины имеют профиль до 205 миллиметров, то их можно смело хранить в горизонтальном положении. Вы можете выложить их в стопку до двух метров высотой.



Если покрышки шире, то от этого метода лучше отказаться. Причина проста: давление может стать причиной деформации резины. В таком случае лучше использовать вертикальные стеллажи с опорами.



Важно также каждые 3 – 4 недели переворачивать шины. Это позволит избежать деформации покрышек в местах, где они контактируют с поверхностью.



Альтернативный способ хранения



В случае, если ваша лоджия или балкон герметично застеклены или в помещении высокая влажность – откажитесь от идеи хранения покрышек. Лучше обратиться в ближайший шинный центр, чтобы оставить там на сезон колеса. Заметим, что подобные услуги также предоставляют СТО и шиномонтажи.

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Важно позаботиться о правильном хранении покрышек, чтобы перед началом нового сезона не было неожиданностей. Помните, что хорошая и надежная резина позволят вам безопаснее передвигаться по городу.