И это прозвучит очень знакомо – не стоит парковать свои авто в гараже, хотя это может показаться самым безопасным местом. А почему это так – пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему парковка в гараже – угроза для автомобиля

Для автомобиля парковка в гараже может обернуться серьезными повреждениями кузова, говорит механик Скотти Килмер.

В холодную погоду коммунальщики часто посыпают дорожное покрытие песком и солью, чтобы улучшить сцепление машин с дорогой. Но здесь есть подвох – мелкие кусочки могут прилипать к кузову.

И если дальше авто поставить в теплый гараж, соль может начать разъедать металл, в том числе и жизненно важные части, и оставлять ржавчину по всему автомобилю

Возможно, вы не захотите ставить свой автомобиль в гараж зимой, ведь соль на дороге, которую используют для борьбы со льдом, может уничтожить ваш автомобиль, если вы поставите его в отапливаемый гараж,

– объяснил механик.

В чем подвох парковки в гараже, особенно зимой / Фото freepik

Да, сейчас уже весна, но от того этот совет это перестает быть важным: если вы хотите автомобиль без ржавчины, оставляйте его на улице, когда там морозно. Иначе как раз весной вы можете вдруг обнаружить, что с вашей машиной произошло что-то нехорошее.

Автомобилисты в соцсетях хвалят совет Скотти, но и замечают, что стоит регулярно мыть свои машины, если они ездят по песку или соли. Это поможет удалить остатки вредных веществ и предотвратить коррозию, если автомобиль остается без присмотра.