Мужчине 60 и уже 40 лет он держит одинаковый вес и выглядит потрясающе: в чем секрет

60-летний Нил Марино стал известным, когда показал в сети разрешение на парковку на местах для пенсионеров. Его физическая форма поражает всех, ведь он выглядит на 20 лет моложе.

Как это удается мужчине? Какой его распорядок дня, режим физических упражнений, диета? Как он ухаживает за кожей? Обо всем этом и немного больше Марино рассказывает в своих соцсетях.

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Нил Марино в 60 работает моделью и выглядит фантастически: что он для этого делает

Этот человек прежде всего имеет положительное отношение к жизни. Каждое утро он выходит на прогулку, бегает и плавает. Нил родом из Сан-Паулу в Бразилии, он закончил факультет физического воспитания, работал по специальности, а также как модель.

Ему 60, но уже 40 лет он держит вес и выглядит непревзойденно / Коллаж 24 Канала фото nil_marino

В 1983 году он стал сторонником метода тренировок, который предусматривает использование только собственного веса тела.

Мне нравится тренироваться с собственным весом. Во время этого сокращаются все группы мышц. Мне всегда нравилось тренироваться во дворе, на пляже или на скалах,

– говорит Нил.

Чтобы иметь здоровое сердце, он ежедневно много ходит пешком или ездит на велосипеде. Очень важны и регулярные приседания. Он приседает 5 раз в неделю по 100 раз с 5 повторениями. А во второй половине дня – силовые тренировки, также 5 раз в неделю, чтобы сохранить кости, связки и мышечную массу сильными.

Также очень важная вещь – это полноценный ночной сон. Марино просыпается в 6 утра и ложится спать в 9 вечера, максимум в 10. Именно такой режим сна, по его мнению, поддерживает высокий уровень тестостерона и гормонов роста, которые обеспечивают хорошую мышечную массу и высокий тургор кожи.

Нил Марино рассказал, в чем секрет его самочувствия и крутого вида / Коллаж 24 Канала фото nil_marino

Третье, на что Нил советует обратить внимание – это уход за кожей лица. Уже более 40 лет раз в день он наносит на лицо увлажняющий крем после тщательного очищения кожи.

Следующее важное – это еда. Марино старается есть всегда в одно и то же время. Самым важным, по его мнению, является завтрак. У Нила это яйца, многозерновой хлеб, смесь семян – подсолнечного, тыквенного и кунжутного, а также фрукты. И уже 4 года Нил ест лук, чеснок и специи с каждым приемом пищи.

Более 20 лет он был на 100% вегетарианцем. Но чтобы легче было поддерживать мышечную массу, он модернизировал свой рацион. Особенно же радикально мужчина относится к сладостям. В его рационе из сладкого только ягоды, фрукты и немного меда. Все остальные сладости – принципиальное табу.