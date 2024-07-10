Чоловіку 60 і вже 40 років він тримає однакову вагу та має приголомшливий вигляд: у чому секрет

60-річний Ніл Маріно став відомим, коли показав у мережі дозвіл на паркування на місцях для пенсіонерів. Його фізична форма вражає усіх, адже він виглядає на 20 років молодшим.

Як це вдається чоловікові? Який його розпорядок дня, режим фізичних вправ, дієта? Як він доглядає за шкірою? Про все це і трохи більше Маріно розповідає у своїх соцмережах.

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Ніл Маріно у 60 працює моделлю і виглядає фантастично: що він для цього робить

Цей чоловік передовсім має позитивне ставлення до життя. Щоранку він виходить на прогулянку, бігає і плаває. Ніл родом із Сан-Паулу в Бразилії, він закінчив факультет фізичного виховання, працював за фахом, а також як модель.

Йому 60, але вже 40 років він тримає вагу та має неперевершений вигляд / Колаж 24 Каналу фото nil_marino

У 1983 році він став прихильником методу тренувань, який передбачає використання лише власної ваги тіла.

Мені подобається тренуватися з власною вагою. Під час цього скорочуються всі групи м'язів. Мені завжди подобалося тренуватися у дворі, на пляжі або на скелях,

– каже Ніл.

Щоб мати здорове серце, він щодня багато ходить пішки або їздить на велосипеді. Дуже важливими є й регулярні присідання. Він присідає 5 разів на тиждень по 100 разів з 5 повтореннями. А в другій половині дня – силові тренування, також 5 разів на тиждень, щоб зберегти кістки, зв'язки та м'язову масу сильними.

Також дуже важлива річ – це повноцінний нічний сон. Маріно прокидається о 6 ранку і лягає спати о 9 вечора, максимум о 10. Саме такий режим сну, на його думку, підтримує високий рівень тестостерону та гормонів росту, які забезпечують хорошу м'язову масу і високий тургор шкіри.

Ніл Маріно розповів, у чому секрет його самопочуття та крутого вигляду / Колаж 24 Каналу фото nil_marino

Третє, на що Ніл радить звернути увагу – це догляд за шкірою обличчя. Вже понад 40 років раз на день він наносить на обличчя зволожуючий крем після ретельного очищення шкіри.

Наступне важливе – це їжа. Маріно намагається їсти завжди в один і той самий час. Найважливішим, на його думку, є сніданок. У Ніла це яйця, багатозерновий хліб, суміш насіння – соняшникового, гарбузового та кунжутного, а також фрукти. І вже 4 роки Ніл їсть цибулю, часник і спеції з кожним прийомом їжі.

Понад 20 років він був на 100% вегетаріанцем. Але щоб легше було підтримувати м'язову масу, він модернізував свій раціон. Особливо ж радикально чоловік ставиться до солодощів. У його раціоні з солодкого лише ягоди, фрукти та трохи меду. Всі інші солодощі – принципове табу.