Самыми жаркими в истории были игры в Токио в 2021 году. Но нынешние могут вскоре забрать это первенство. Спортсмены будут соревноваться в условиях экстремальной жары, что будет создавать потенциальные риски для здоровья.

Смотрите также Вот 2 ультраэффективных упражнения для построения мускулистых ног

Как спортсмены готовят к экстремальным температурам на Олимпиаде

Подготовка к Олимпийским играм сейчас зависит и от способности участников переносить жару. Особенно это касается многочасовых соревнований на выносливость, таким как марафон, спортивная ходьба и триатлон.

Лучший способ подготовиться – это акклиматизация. Но это предполагает тренировки в жару, а не просто пребывание на жаре,

– говорит доктор Кэролин Бродерик из австралийской олимпийской команды.

По ее словам, для полной адаптации может понадобиться 2 – 3 недели тренировок в жару. Спортсмены должны заметить снижение порога потоотделения и снижение частоты сердечных сокращений при том же уровне нагрузок в первые 7 дней. А дальше надо... Потеть вволю.

На Олимпиаде в Токио участники страдали от экстремальной жары, но Париж может стать еще тяжелее / Фото АР

Элитные спортсмены переезжают в жаркое и влажное место или имитируют жаркие и влажные условия тренировок дома. При этом они одевают дополнительные слои одежды и находятся в теплых закрытых помещениях. К примеру, для подготовки к Олимпийским играм в Токио бельгийская команда по хоккею на траве тренировалась в тепловой камере с температурой 50 градусов.

Эд Айстоун, марафонец и тренер по легкой атлетике и кроссу в Университете Бригама Янга, участвовал в Играх 1988 года в Сеуле и 1992 года в Барселоне. Оба марафона проходили на истощение в теплую душную погоду. Теперь Айстоун специально готовит своих подопечных к таким условиям.

в теплую душную погоду. Теперь Айстоун специально готовит своих подопечных к таким условиям. В частности, двое бегунов, Коннер Манц и Клейтон Янг, проводят по 20 – 30 минут в сауне после тренировок несколько дней в неделю. Это может помочь запустить физиологические эффекты акклиматизации к температуре, такие как увеличение притока крови к мышцам, сердца и кожи.

после тренировок несколько дней в неделю. Это может помочь запустить физиологические эффекты акклиматизации к температуре, такие как увеличение притока крови к мышцам, сердца и кожи. Для некоторых забегов Янг одевает то, что Айстоун назвал "зефирным защитным костюмом". Он изготовлен из ткани, не пропускающей воздух, и одевается поверх всех остальных слоев одежды.

Он изготовлен из ткани, не пропускающей воздух, и одевается поверх всех остальных слоев одежды. Рори Линклеттер, марафонец из Канады, также проводит время в сауне и переодевается во время некоторых забегов. На 10-мильной пробежке в конце июня он был в черной футболке с длинными рукавами в 30-градусную жару.

Но все это – лишь часть уравнения. Спортсмены также должны экспериментировать с тактикой, которая поможет им оставаться охлажденными и гидратированными во время соревнований.

Есть много способов спасения от жары, но важнее процесс подготовки / Фото The New York Times

Доктор Бродерик, которая также работает на Australian Open, рекомендует полотенца со льдом, влажные полотенца и прохладные жидкости в 90-секундных перерывах во время теннисных матчей. В хоккее на траве, регби и футболе перерывы менее предсказуемы, но игроки могут использовать похожие стратегии.

Без этих периодов отдыха спортсменам иногда приходится проявлять творчество, чтобы оставаться охлажденными. К примеру, жилеты со льдом являются популярным инструментом перед забегами, они позволяют спортсменам разогреть конечности, не перегревая при этом тело.

являются популярным инструментом перед забегами, они позволяют спортсменам разогреть конечности, не перегревая при этом тело. Айстоун добавляет еще один метод охлаждения – замороженные воздушные шарики размером в бейсбольный мяч, которые спортсмены могут держать в руках во время разминки. Охлаждение ладоней может помочь снизить общую температуру тела. Кроме того, когда шарик тает, некоторые спортсмены раскусывают его, чтобы выпить немного прохладной воды или облить ею тело.

размером в бейсбольный мяч, которые спортсмены могут держать в руках во время разминки. Охлаждение ладоней может помочь снизить общую температуру тела. Кроме того, когда шарик тает, некоторые спортсмены раскусывают его, чтобы выпить немного прохладной воды или облить ею тело. Как только начинается забег, многие спортсмены пытаются охладить себя с помощью холодных губок и брызгания водой на голову, шею и запястья.

Но не все спортсмены переживают из-за жары. Легче тем, кто сам родом из жарких регионов. Что ж, вскоре посмотрим, принесет ли это им преимущество в соревнованиях. Напомним, Игры 2024 года состоятся в период между 26 июля и 11 августа.