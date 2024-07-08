Самыми жаркими в истории были игры в Токио в 2021 году. Но нынешние могут вскоре забрать это первенство. Спортсмены будут соревноваться в условиях экстремальной жары, что будет создавать потенциальные риски для здоровья.
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Как спортсмены готовят к экстремальным температурам на Олимпиаде
Подготовка к Олимпийским играм сейчас зависит и от способности участников переносить жару. Особенно это касается многочасовых соревнований на выносливость, таким как марафон, спортивная ходьба и триатлон.
Лучший способ подготовиться – это акклиматизация. Но это предполагает тренировки в жару, а не просто пребывание на жаре,
– говорит доктор Кэролин Бродерик из австралийской олимпийской команды.
По ее словам, для полной адаптации может понадобиться 2 – 3 недели тренировок в жару. Спортсмены должны заметить снижение порога потоотделения и снижение частоты сердечных сокращений при том же уровне нагрузок в первые 7 дней. А дальше надо... Потеть вволю.
На Олимпиаде в Токио участники страдали от экстремальной жары, но Париж может стать еще тяжелее / Фото АР
Элитные спортсмены переезжают в жаркое и влажное место или имитируют жаркие и влажные условия тренировок дома. При этом они одевают дополнительные слои одежды и находятся в теплых закрытых помещениях. К примеру, для подготовки к Олимпийским играм в Токио бельгийская команда по хоккею на траве тренировалась в тепловой камере с температурой 50 градусов.
- Эд Айстоун, марафонец и тренер по легкой атлетике и кроссу в Университете Бригама Янга, участвовал в Играх 1988 года в Сеуле и 1992 года в Барселоне. Оба марафона проходили на истощение в теплую душную погоду. Теперь Айстоун специально готовит своих подопечных к таким условиям.
- В частности, двое бегунов, Коннер Манц и Клейтон Янг, проводят по 20 – 30 минут в сауне после тренировок несколько дней в неделю. Это может помочь запустить физиологические эффекты акклиматизации к температуре, такие как увеличение притока крови к мышцам, сердца и кожи.
- Для некоторых забегов Янг одевает то, что Айстоун назвал "зефирным защитным костюмом". Он изготовлен из ткани, не пропускающей воздух, и одевается поверх всех остальных слоев одежды.
- Рори Линклеттер, марафонец из Канады, также проводит время в сауне и переодевается во время некоторых забегов. На 10-мильной пробежке в конце июня он был в черной футболке с длинными рукавами в 30-градусную жару.
Но все это – лишь часть уравнения. Спортсмены также должны экспериментировать с тактикой, которая поможет им оставаться охлажденными и гидратированными во время соревнований.
Есть много способов спасения от жары, но важнее процесс подготовки / Фото The New York Times
Доктор Бродерик, которая также работает на Australian Open, рекомендует полотенца со льдом, влажные полотенца и прохладные жидкости в 90-секундных перерывах во время теннисных матчей. В хоккее на траве, регби и футболе перерывы менее предсказуемы, но игроки могут использовать похожие стратегии.
- Без этих периодов отдыха спортсменам иногда приходится проявлять творчество, чтобы оставаться охлажденными. К примеру, жилеты со льдом являются популярным инструментом перед забегами, они позволяют спортсменам разогреть конечности, не перегревая при этом тело.
- Айстоун добавляет еще один метод охлаждения – замороженные воздушные шарики размером в бейсбольный мяч, которые спортсмены могут держать в руках во время разминки. Охлаждение ладоней может помочь снизить общую температуру тела. Кроме того, когда шарик тает, некоторые спортсмены раскусывают его, чтобы выпить немного прохладной воды или облить ею тело.
- Как только начинается забег, многие спортсмены пытаются охладить себя с помощью холодных губок и брызгания водой на голову, шею и запястья.
Но не все спортсмены переживают из-за жары. Легче тем, кто сам родом из жарких регионов. Что ж, вскоре посмотрим, принесет ли это им преимущество в соревнованиях. Напомним, Игры 2024 года состоятся в период между 26 июля и 11 августа.