Нет, не 2 и не 5 лет: научное исследование попыталось выявить идеальную разницу в возрасте для пары

Мы часто слышим, что любовь не терпит условий и границ. Но почему-то в отношении разницы в возрасте общество пытается установить некий набор правил, по меньшей мере – ожиданий.

Но действительно ли существует идеальная разница в возрасте, которая гарантирует паре счастье? Исследование американского Университета Эмори в Атланте углубилось в этот вопрос, а что у них получилось – напишет 24 Канал со ссылкой на ok diario.

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Какая разница в возрасте партнеров в отношениях – наилучшая, и почему

Ученые проанализировали информацию от 3000 людей, которые были или пребывают в браке. Результаты исследования, что интересно, предложили довольно свежий взгляд на то, как разница в возрасте влияет на продолжительность отношений.

Минимальная разница в возрасте в отношениях у участников исследования – 1 год. Пары с такой разницей имеют больше шансов на длительный союз, а вероятность развода – только 3%. Почему так? Потому что близкие по возрасту партнеры часто проходят схожие этапы жизни, лучше общаются и понимают друг друга.

С увеличением разницы в возрасте риск расставания возрастает. Парам с разницей в 5 лет насчитали 28% шансов на развод. С разницей в 10 лет – 39%. А когда уже 20 лет – потрясающие 95%.

Существует ли на самом деле идеальная разница в возрасте, которая гарантирует паре счастье? / Фото karlyukav@freepik

Исследователи предполагают, что большая разница в возрасте может в конце концов привести к разногласиям в приоритетах, различным жизненным целям и трудностям в решении повседневных проблем. Это все может создавать трения, что затрудняет сохранение гармонии в паре.

То есть близкие по возрасту пары часто преодолевают похожие вызовы , например, построение карьеры или создание семьи, что облегчает поддержку друг друга и устранение конфликтов.

, например, построение карьеры или создание семьи, что облегчает поддержку друг друга и устранение конфликтов. А пары со значительной разницей в возрасте могут столкнуться с разными перспективами и ожиданиями. Например, кто-то может быть сосредоточен на планировании пенсии, а другой все еще развивает карьеру.

и ожиданиями. Например, кто-то может быть сосредоточен на планировании пенсии, а другой все еще развивает карьеру. Но несмотря на результаты исследования, ученые подчеркивают, что возраст не является единственным определяющим фактором успешных отношений. Важнее эмоциональная совместимость, эффективная коммуникация и общие ценности.

Исследование освещает общие тенденции, но пары часто бросают вызов обстоятельствам и процветают, несмотря на значительную разницу в возрасте. Потому что самым важным является умение адаптироваться, общаться и балансировать потребности и ожидания друг друга.