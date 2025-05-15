К сожалению, вера в эти мифы может привести к разрыву отношений, потому что если кто-то верит, что совершенство существует, то всегда будет его искать, но никогда не найдет. Это реальность – никто не является совершенным, а значит и отношения не являются совершенными. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Ваша пара не может и не должна быть всем вашим миром

В этом разрезе психолог Марк Треверс обращает внимание на нечто более глубокое, что трудно принять и что обычно упускают из виду, хотя это важно знать каждому. Чтобы отношения были счастливыми, ваш партнер не может и не должен быть всем вашим миром.

На протяжении своей профессиональной карьеры Марк работал со многими людьми, которые неправильно понимали роль, которую должен играть их муж или жена. Дело в том, что вы должны чувствовать поддержку и понимание со стороны вашей половинки, вы должны чувствовать, что она – ваш лучший друг. Но это не значит, что она должна быть всем или что она должна быть единственным источником этого.

Если кто-то верит, что совершенство существует, то всегда будет его искать, но никогда не найдет / Фото gpointstudio@freepik

Как объясняет Треверс, не стоит "ожидать, что половинка удовлетворит все ваши эмоциональные потребности, устранит все ваши проблемы или сыграет все ваши роли в жизни", это невозможно и несправедливо. Могли бы вы сами сделать все это? Скорее всего, нет.

Есть большая разница между созависимостью и взаимозависимостью. Первая основана на полной ориентации на другого человека и является серьезной проблемой, вторая же предполагает взаимность между двумя сторонами, но не является исключительной.

И еще одно важное: необходимо понимать, что никто не может контролировать, регулировать или управлять вашими эмоциями. Это работа, которую вы должны делать сами. "Развивайте эмоциональную устойчивость, чтобы ваше благополучие не зависело от чьей-то поддержки", – подчеркивает Треверс.