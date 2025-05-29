Та чи насправді існує ідеальна різниця у віці, яка гарантує парі щастя? Дослідження американського Університету Еморі в Атланті заглибилося в це питання, а що в них вийшло – напише 24 Канал із посиланням на ok diario.

Дивіться також Щоб будувати щасливі стосунки, вам варто засвоїти це з самого початку

Яка різниця у віці партнерів у стосунках – найкраща, і чому

Учені проаналізували інформацію від 3000 людей, які були або є одруженими. Результати дослідження, що цікаво, запропонували доволі свіжий погляд на те, як різниця у віці впливає на тривалість стосунків.

Мінімальна різниця у віці у стосунках в учасників дослідження – 1 рік. Пари з такою різницею мають більше шансів на тривалий союз, а ймовірність розлучення – лише 3%. Чому так? Бо близькі за віком партнери часто проходять схожі етапи життя, краще спілкуються та розуміють одне одного.

Зі збільшенням різниці у віці ризик розставання зростає. Парам із різницею у 5 років нарахували 28% шансів на розлучення. За різниці у 10 років – 39%. А коли вже 20 років – приголомшливі 95%.

Чи насправді існує ідеальна різниця у віці, яка гарантує парі щастя? / Фото karlyukav@freepik

Дослідники припускають, що більша різниця у віці може зрештою призвести до розбіжностей у пріоритетах, різних життєвих цілей і труднощів у розв'язанні повсякденних проблем. Це все може створювати тертя, що ускладнює збереження гармонії в парі.

Тобто близькі за віком пари часто долають схожі виклики , як-от побудова кар'єри або створення сім'ї, що полегшує підтримку одне одного та усунення конфліктів.

, як-от побудова кар'єри або створення сім'ї, що полегшує підтримку одне одного та усунення конфліктів. А пари зі значною різницею у віці можуть натрапити на різні перспективи та очікування. Наприклад, хтось може бути зосереджений на плануванні пенсії, а інший все ще розвиває кар'єру.

та очікування. Наприклад, хтось може бути зосереджений на плануванні пенсії, а інший все ще розвиває кар'єру. Та попри результати дослідження, вчені підкреслюють, що вік не є єдиним визначальним фактором успішних стосунків. Важливіші емоційна сумісність, ефективна комунікація та спільні цінності.

Дослідження висвітлює загальні тенденції, але пари часто кидають виклик обставинам і процвітають, попри значну різницю у віці. Бо найважливішим є вміння адаптуватися, спілкуватися та балансувати потреби й очікування одне одного.