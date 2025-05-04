Эбигейл Андре – автор канала TikTok @shetalkscars, на котором она публикует видео, где дает советы, как сократить расходы на эксплуатацию автомобиля. Кроме того, она указывает на лучшие варианты новых и подержанных автомобилей. На этот раз – обращает внимание на те машины, на которые лучше даже не заглядывать, пишет 24 Канал.

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Не покупайте Range Rover Evoque

В видео Эбигейл рассказывает о наименее надежных автомобилях в Великобритании, согласно исследованию страховой компании ALA Insurance. Она предупреждает поклонников Range Rover Evoque: если вы ищете надежный внедорожник, не обращайте внимание на него. Эбигейл поделилась своим личным опытом.

Этот случай особенно трогательный для меня. Этого канала не было бы, если бы этот автомобиль не ломался так часто,

– заметила она.

Эбигейл добавила, что не скучает по Range Rover Evoque. Представленный в 2018 году, Evoque второго поколения – самый доступный Range Rover на рынке сейчас. И он может похвастаться широким спектром двигателей, включая бензиновые, дизельные и гибридные.

Со всем тем, страховая компания ALA Insurance отметила, что владельцы Range Rover Evoque только в 2023 году подали 213 гарантийных заявок, поставив его на третье место среди самых ненадежных автомобилей в Британии.

Тем, кто все еще соблазняется очарованием Range Rover Evoque, Эбигейл предлагает обратить внимание на модели возрастом до трех лет, на которые все еще распространяется гарантия производителя.

В дополнение к проблемам Land Rover, Эбигейл в своем видео показывает, что две другие модели, которые расположены внизу рейтинга надежности, также происходят из семьи Jaguar Land Rover.

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Номер два шокирует, но не удивляет, и я знаю, что это расстроит людей, потому что для многих это автомобиль их мечты. Это Range Rover Sport. И приготовьтесь, друзья, – можете ли вы догадаться, что заняло первое место? Я вполне ожидала этого. Да-да! На вершине ненадежности сидит Land Rover Discovery Sport,

– добавила она.

С тех пор видео стало вирусным, собрав более сотни тысяч просмотров. Как результат: возникли ожесточенные споры среди водителей о том, действительно ли автомобили Jaguar Land Rover заслуживают такое видное место в списке.

Один недовольный зритель поделился своим дорогостоящим испытанием: "У меня взорвался Discovery Sport. Он вышел из-под контроля, мне пришлось заплатить за новый двигатель, поскольку он был списан. 10 000 фунтов стерлингов!"

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С другой стороны, довольный клиент похвалил свой автомобиль: "Range Rover Sport, пять лет (у меня – 24 Канал). Ни разу не подвел, самый надежный двигатель, который у меня был".