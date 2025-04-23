Вполне приличный повод, чтобы вспомнить об автомобилях, которыми передвигается эта звезда. 24 Канал расскажет подробнее об этом со ссылкой на GQ.

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Памела Андерсон владеет коллекцией авто, о которой мечтает каждая артистка

В новом фильме Андерсон сумела оставить позади все стереотипы, которые вознесли ее на вершину славы в 1990-х. Тогда она стала секс-символом благодаря роли в "Спасателях Малибу" и статусу Playboy Bunny. Но впоследствии она посвятила себя заботе о себе и своих детях, кардинально изменила свой публичный имидж, всегда излучая безмятежное спокойствие.

Теперь мы увидим Памелу в The Last Showgirl от Джиа Копполы. Она играет опытную танцовщицу, которая должна планировать свое будущее, когда ее шоу внезапно закрывается после 30-летней карьеры. В актерской команде также Джейми Ли Кертис, Кирнан Шипка, Бренда Сонг и Дэйв Батиста.

Шоу-дива и звезда, Памела Андерсон владеет не слишком большой, но очень стильной коллекцией автомобилей. Вот они:

Вот такие 3 машины есть у Памелы Андерсон / Иллюстративные фото производителей