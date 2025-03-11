Худшие автомобили в мире: эксперт назвал 5 моделей, ставших полностью провальными

Автомобильная индустрия имеет действительно великие достижения, речь и о технологиях, и о дизайне и так далее. Но бочка меда включает ложку дегтя – некоторые машины стали провалами.

И, естественно, отличились на рынке разве что множеством своих недостатков. Худшие автомобили за все время их производства назвал в тиктоке эксперт americanexpress_auto, пишет 24 Канал.

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Эти 5 автомобилей стали настоящими разочарованиями для покупателей

5 место – Audi A2. Этот автомобиль обозначен ужасным дизайном и интерьером, а еще сложен в обслуживании. Мастерам даже добраться трудно к некоторым деталям для механических работ.

Этот автомобиль обозначен ужасным дизайном и интерьером, а еще сложен в обслуживании. Мастерам даже добраться трудно к некоторым деталям для механических работ. 4 место – Pontiac Aztek. Один из самых непривлекательных автомобилей всех времен. Дизайн настолько непонятный, что даже нельзя определить, то ли кроссовер, или минивэн. Качество сборки также оставляет желать лучшего, а салон просто разваливался.

Один из самых непривлекательных автомобилей всех времен. Дизайн настолько непонятный, что даже нельзя определить, то ли кроссовер, или минивэн. Качество сборки также оставляет желать лучшего, а салон просто разваливался. 3 место – Jaguar X-Type. Этот автомобиль на самом деле оказался копией Ford Mondeo в обертке премиум-класса. Покупатели ждали от Jaguar гораздо больше, соответствующего качества сборки, плавности хода и прочего, а получали вместо этого средний Ford.

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2 место – BMW X5 и X6 2008 года с двигателем 4,4 литра. Они имели серьезные проблемы с расходом масла и антифриза. Без запасных канистр в багажнике было почти невозможно пользоваться этим автомобилем.

Они имели серьезные проблемы с расходом масла и антифриза. Без запасных канистр в багажнике было почти невозможно пользоваться этим автомобилем. 1 место – Porsche Cayenne. Бесспорно, этот автомобиль затмевает все остальные по количеству серьезных недостатков. Тут вам и проблемы с гильзами, и дырки, и постоянные вытекания масла - даже на коротких расстояниях. Как выразился эксперт, при пробеге уже в 50 километров эта машина начинала есть масло литрами.

Так что, несмотря на репутацию брендов в целом, некоторые модели у них действительно стали несчастьем. Эти автомобили – яркий пример того, как нельзя и не надо создавать транспортные средства.

Заметим, что приведенный выше список – это мнение эксперта, а не общепризнанный перечень. В интернете вы легко найдете множество других соображений, ведь каждый человек, будь то водитель, или специалист в области машиностроения, имеет свою логику формирования тех или иных списков. И, кстати, вы вполне можете попробовать сделать это самостоятельно.