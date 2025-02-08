То есть повод не важен, а вот празднование – да, особенно это касается празднования любви. А одним из лучших способов приветствовать ее является аромат. Подборку от GQ предлагает вам посмотреть 24 Канал.
К теме Смелым и строгим и суровым: 4 кожаные духи для мужчин, которые любят резкие ароматы которые любят резкие ароматы
Ароматический код любви: лучшие духи для мужчин на День Валентина
Бренды и парфюмерные дома выделяют День Валентина красным цветом в своих календарях и пользуются случаем выпустить свои романтические творения и лимитированные серии. Ведь считается, что подарить идеальный аромат – это яркий символ любви и соучастия, тогда как неправильный выбор означает, что вы ничего не знаете о вкусах и личности своей пары.
Чтобы выбрать мудро, надо учитывать 2 фундаментальных аспекта: первый – на каком этапе ваши отношения (когда вы много лет вместе и можете похвастаться вечной любовью, это очень далеко от нервозности первого свидания), и второй – это то, какую любовь вы разделяете (публичная преданность или смелый риск несмотря на осуждение окружающих и так далее).
То есть выбирать аромат следует так, чтобы человеку не нужно было быть экспертом по тайным кодам, дабы понять послание. И вот подборка духов для мужчин с максимально прозрачным сигналом – что вас действительно любят.
Подборка духов для мужчин на День Валентина / Изображения производителей
- Парфюмированная вода Gucci Guilty pour homme Love Edition, 137€. Аромат о любви без ограничений и условностей, сочетающий можжевеловое масло со свежей цветочной кремовой нотой апельсинового цвета. Амброфикс, синтетическая молекула аромата амбры, придает теплый оттенок и усиливает стойкость на коже.
- Jean Paul Gaultier, парфюмированная вода Le Beau, Flower Edition, 142€. Начинается со свежих цитрусовых нот кумквата и лимона, которые переходят в цветочное сердце, где листья фиалки раскрываются соблазнительной силой. В конце появляются пачули, бобы тонка и кашмеран, оставляя непреодолимо провокационный шлейф.
- Carolina Herrera, парфюмированная вода 212 Vip Black, лимитированная серия NY Rodeo, 117€. Современное переосмысление лавандина, одного из классических компонентов мужской парфюмерии, сочетается с выразительным кожаным аккордом и элегантным ветивером с землистыми дымчатыми гранями.
- Thameen London, одеколонный эликсир Bold as Love, 290€. Этот удивительный парфюм начинается с фруктовой верхней ноты ананаса, яблока и мандарина, которая уступает место цветочному сердцу из лаванды и герани. Аромат сбалансирован в конце древесными нотами пачули и ветивера и мощным дымным кожаным аккордом.
- Dolce & Gabbana, парфюмированная вода Devotion для мужчин, 135€. Древесный и пряный, этот аромат – ольфакторная версия силы любви и радости от жизни. Здесь парфюмеры соединили цитрусовую свежесть итальянского лимона с обволакивающей нотой кофе и глубиной пачули с землистыми нюансами.
- Calvin Klein, Parfum Eternity Amber Essence для мужчин, 65€. Это ольфакторная поэма, играющая на контрасте между цитрусовой свежестью бергамота и зеленого мандарина из Италии и чувственным теплом бензойной и бурбонской ванили. Пачули и ладан добавляют утонченного оттенка таинственности и оставляют очень элегантный и мужественный шлейф.
- Maison Margiela, туалетная вода On a Date, коллекция Replica, 145€. Идеальный аромат для первого свидания. Он светлый и чувственный, сочетает в себе ноты поцелованного солнцем спелого винограда, напоминающего изысканное розовое вино, с нежной цветочной свежестью лепестков дамасской розы.
- Fugazzi, парфюмерный экстракт BornToStandOut, 145€. Эта композиция воспевает непреодолимое влечение и является одной из самых оригинальных и смелых в современной парфюмерии, ведь является результатом сотрудничества двух брендов с разными ольфакторными вселенными – свободного духа Амстердама от Fugazzi и смелой элегантности Сеула от BornToStandOut.
- Beso Beach, парфюмированная вода Beso de Fuego, 195€. Аромат передает страсть и магию огненных ночей Балеарских островов, где все возможно. Он сочетает пряные ноты гватемальского кардамона и мадагаскарского черного перца с лесами вирджинского кедра и испанского кипариса.
- Valentino, парфюмированная вода Born in Roma Extradose Uomo, 140€. Вдохновленный романтикой итальянской столицы, этот парфюм успешно модернизирует классическую структуру фужерных мужских семейств par excellence благодаря верхней ноте пряностей, сердцу из лаванды и древесной базе из ветивера, которые раскрываются силой соблазна высокой интенсивности.