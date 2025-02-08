Тобто привід не важливий, а от святкування – так, особливо це стосується святкування любові. А одним із кращих способів привітати її є аромат. Добірку від GQ пропонує вам переглянути 24 Канал.

До теми Сміливим і суворим: 4 шкіряні парфуми для чоловіків, які полюбляють різкі аромати

Ароматичний код кохання: найкращі парфуми для чоловіків на День Валентина

Бренди та парфумерні доми виділяють День Валентина червоним кольором у своїх календарях і користуються нагодою випустити свої найромантичніші творіння та лімітовані серії. Адже вважається, що подарувати ідеальний аромат – це яскравий символ любові та співучасті, тоді як неправильний вибір означає, що ви нічого не знаєте про смаки та особистість своєї пари.

Щоб вибрати мудро, треба враховувати 2 фундаментальні аспекти: перший – на якому етапі ваші стосунки (коли ви багато років разом і можете похвалитися вічним коханням, це дуже далеко від нервозності першого побачення), і другий – це те, яке кохання ви поділяєте (публічна відданість чи сміливий ризик попри осуд оточення тощо).

Тобто вибирати аромат слід так, щоб людині не потрібно було бути експертом із таємних кодів, аби зрозуміти послання. І ось добірка парфумів для чоловіків із максимально прозорим сигналом – що вас дійсно кохають.

Добірка парфумів для чоловіків на День Валентина / Зображення виробників