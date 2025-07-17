На рынке есть много пряных ароматов, поэтому вы всегда сможете найти пряный парфюм, который вам подойдет. А чтобы облегчить вам выбор, 24 Канал благодаря Esquire предлагает десятку лучших.
Смотрите также Вот 10 лучших духов для мужчин, по мнению Forbes
Какие пряные духи для мужчин можно считать на самом деле непревзойденными?
Как работают специи в духах? Они меняют все, откровенно говоря. Например, ваниль приторно сладкая, но если добавить к ней щепотку кардамона, запах превращается в нечто многогранное и гораздо более интересное. Так почему бы не добавить пикантности в свою ароматическую жизнь? Скажем, вот с этими духами:
- Cremo Spice & Black Vanilla Cologne Spray. Этот аромат не ударит по кошельку, и несмотря на это пахнет замечательно и по-богатому. Черная ваниль и табак придают ему солидности, а кардамон делает действительно особенным.
- Old Spice Classic. Этот лосьон существует уже почти столетие, и его классический аромат почти не изменился. Точную формулу держат в секрете, но факт есть факт – его свежий и пряный аромат является несравненным и узнаваемым с первого вдоха.
- Eros Flame Eau de Parfum. Пряный аромат с атмосферой вечеринки. Непринужденный, веселый, со свежими нотами мандарина, лимона, цветов и древесины. Специя, которая выделяет его – двойная доза перца в верхних и средних нотах.
- La Nuit De L'Homme. Элегантный пряный одеколон, идеальный мужской ночной аромат, насыщенный кардамоном в верхней ноте, смягченный лавандой, вирджинским кедром и бергамотом в сердце, а затем завершенный базой из ветивера и пряного кориандра.
Десятка лучших пряных духов для мужчин / Смотрите фото производителей
- Sauvage Elixir. Это один из самых популярных и самых известных мужских ароматов. Верхние ноты – мускатного ореха, корицы и кардамона, далее следуют лаванда, сандал, амбра и пачули. Прекрасно подходит как для ежедневного использования, так и для рок-концерта.
- Smoking Hot Eau de Parfum. Аромат дымный, с нотами табака, и немного сладкий благодаря нотам яблочного кальяна и ванили. Но именно кора корицы выделяет этот сексуальный аромат. Он сильный, но не агрессивный, одновременно знакомый – и таинственный.
- Signatures of the Sun Zafferano Eau de Parfum. Аромат насыщен цветочными нотами (жасмин, герань, роза, цветок апельсина), но согрет и смягчен ванилью, бобами тонка и пачули. Пикантность аромату придает свежая верхняя нота кориандра.
- Tobacco Vanille Eau de Parfum. Это культовый одеколон от Tom Ford, и он излучает сексуальную притягательность. Мягкая теплая ваниль в сочетании с дымным табаком поражает, а пряности в верхней ноте в сочетании с имбирем усиливают запах, превращая слишком сладкие ноты в сильные и мужские.
- Le Dieu Bleu Eau de Parfum. Этот нишевый аромат считают воспроизведением старейшего парфюма в мире из Древнего Египта. Ноты являются соответственно эзотерическими – это мирра, лентиск, аир. Эффект аромата солнечный, теплый, травяной и, конечно, пряный.
- Spicebomb Extreme Eau de Parfum. Этот одеколон – сплошная пряность. В верхней ноте черный перец, в сердце – двойная порция пряностей благодаря корице и тмину, которые смешиваются с базой табака, янтаря и черной ванили. Он не подходит на каждый день, но идеален для свидания – и чем оно горячее, тем лучше.