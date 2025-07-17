На рынке есть много пряных ароматов, поэтому вы всегда сможете найти пряный парфюм, который вам подойдет. А чтобы облегчить вам выбор, 24 Канал благодаря Esquire предлагает десятку лучших.

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Какие пряные духи для мужчин можно считать на самом деле непревзойденными?

Как работают специи в духах? Они меняют все, откровенно говоря. Например, ваниль приторно сладкая, но если добавить к ней щепотку кардамона, запах превращается в нечто многогранное и гораздо более интересное. Так почему бы не добавить пикантности в свою ароматическую жизнь? Скажем, вот с этими духами:

Cremo Spice & Black Vanilla Cologne Spray. Этот аромат не ударит по кошельку, и несмотря на это пахнет замечательно и по-богатому. Черная ваниль и табак придают ему солидности, а кардамон делает действительно особенным.

Этот аромат не ударит по кошельку, и несмотря на это пахнет замечательно и по-богатому. Черная ваниль и табак придают ему солидности, а кардамон делает действительно особенным. Old Spice Classic. Этот лосьон существует уже почти столетие, и его классический аромат почти не изменился. Точную формулу держат в секрете, но факт есть факт – его свежий и пряный аромат является несравненным и узнаваемым с первого вдоха.

Этот лосьон существует уже почти столетие, и его классический аромат почти не изменился. Точную формулу держат в секрете, но факт есть факт – его свежий и пряный аромат является несравненным и узнаваемым с первого вдоха. Eros Flame Eau de Parfum. Пряный аромат с атмосферой вечеринки. Непринужденный, веселый, со свежими нотами мандарина, лимона, цветов и древесины. Специя, которая выделяет его – двойная доза перца в верхних и средних нотах.

Пряный аромат с атмосферой вечеринки. Непринужденный, веселый, со свежими нотами мандарина, лимона, цветов и древесины. Специя, которая выделяет его – двойная доза перца в верхних и средних нотах. La Nuit De L'Homme. Элегантный пряный одеколон, идеальный мужской ночной аромат, насыщенный кардамоном в верхней ноте, смягченный лавандой, вирджинским кедром и бергамотом в сердце, а затем завершенный базой из ветивера и пряного кориандра.

Десятка лучших пряных духов для мужчин / Смотрите фото производителей