К счастью, именно в нем скрывается ключ к хорошим результатам, то есть пробовать новые упражнения не только важно, чтобы не заскучать, но и чтобы быстрее достигать наших целей. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Надоели классические упражнения на пресс – добавьте разнообразия

К вашему сведению, существует тренировка на пресс, которую вы можете выполнять, когда вам просто не хочется ложиться на пол. О ней рассказала персональный тренер Фиона Джадд, которая специализируется на домашних тренировках.

Тренировка включает 6 упражнений на укрепление мышц пресса, которые не требуют коврика и не требуют лежания. Все, что вам понадобится – это гантели.

Пробовать новые упражнения важно и для того, чтобы быстрее достичь наших целей / Фото freepik

Это круг, который выполняют полностью стоя, и с помощью которого вы можете сосредоточиться на всей области живота, как и при классических движениях. Но, без сомнения, это другой и более аппетитный способ.

Его также легко адаптировать к любому физическому уровню: новичок ли вы или эксперт – вы сможете выполнять эту тренировку эффективно. Ведь вы можете не только менять вес гантелей, но и варьировать количества повторений и временные промежутки, в которых вы выполняете упражнения. То есть вы можете увеличивать или уменьшать свой темп, когда вам нужно.

Итак, вот упражнения, которые следует выполнять.