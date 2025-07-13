Японская ходьба, понятно, пришла к нам из Японии, и она переворачивает наше видение прогулок. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Что такое японская ходьба, чем полезна и как выполнять?

Японская ходьба – это комбинация медленной и быстрой ходьбы. Сегодня она уже покорила социальные сети, и ее еще называют метод 3 – 3.

Откуда она взялась? Со смекалки японских исследователей, которые в 2007 году попытались совместить физическую активность и напряженную повседневную жизнь.

Так сформировался протокол постепенных, адаптированных, но мощных нагрузок для улучшения физической формы. Суть проста: 3 минуты спокойной ходьбы – 3 минуты быстрой.

Это следует повторять в течение 30 минут 4 раза в неделю. И это без абонементов в спортзал, приложений, сложного оборудования и тому подобного. Работают только ваши ноги, но понадобится еще немного силы воли.

Японская ходьба переворачивает наше видение прогулок / Фото freepik

Зачем прибегать к японской ходьбе?

Еще первые тесты, проведенные в Японии, показали резкий рост мышечной силы в ногах, аж на 17%, после всего 5 месяцев занятий.

А еще добавилось 9% кардиореспираторной способности и снижение артериального давления.

И это еще не все – метод имеет защитный эффект от стресса, тревоги и бессонницы.

Заметим, японская ходьба – это не простая прогулка, а умное кардио. А лучше всего она подойдет для тех, кто ненавидит бегать – из-за мышечной боли, нехватки времени, лени или по другим причинам.

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Если же вы хотите усложнений, выбирайте маршруты с рельефом, поднимайтесь по лестнице, контролируйте свою осанку. И в результате получите подтянутые ягодицы, стройные ноги и уверенное тело.

Интересно, что двигаться по методу 3 – 3 также является формой ритмичного дыхания. И этот ритм успокаивает ум и регулирует дыхание. Это как активная мини-медитация.

Итак, японская ходьба простая, не затратная, адаптивная и полезная для сердца, мышц, настроения и морального духа. А еще ее можно практиковать где угодно и когда угодно. Так почему вы еще так не ходите?