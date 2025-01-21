Неконтролируемый режим питания – это худшее, что вы можете сделать для своей формы

В начале Нового года, летом или перед каким-то важным событием люди часто решают придерживаться какого-то плана питания, чтобы быстро привести себя в форму. Но это не срабатывает.

Потому что соблюдение диеты – это не просто меньше есть, отказаться от сахара или перейти на курицу с овощами. Более того, все это может иметь много противопоказаний. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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План питания не стоит выбирать самостоятельно, и вот почему

Как объясняет Nara Seguros, при самостоятельном выборе режима питания, то есть без привлечения профессионалов, часто можно обнаружить всевозможные негативные последствия. Прежде всего потому что часто люди решают убрать продукты, которые на самом деле необходимы (углеводы, полезные жиры), что может привести к дефициту питательных веществ и ослаблению иммунной системы.

Например, если вы слишком резко сократите углеводы, организм может впасть в так называемый кетоз, последствиями которого будут головокружение и неприятный запах изо рта. А хорошие жиры необходимы для работы пищеварения.

По выбору режима питания без привлечения профессионалов часто можно обнаружить всевозможные неурядицы / Фото freepik

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С другой стороны, употребление слишком большого количества белка также опасно, поскольку перегружает печень и почки, усложняя им работу. А недостаток минералов может вызвать судороги и другие общие недомогания.

К тому же все эти усилия в итоге могут привести к эффекту "йо-йо", то есть вы возвращаете все, что могли потерять, что может привести к эмоциональному дисбалансу. Именно поэтому поиск хорошего специалиста по питанию является принципиально важным. Здоровье слишком ценное, чтобы с ним играть.

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