Книга, написана советницей бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по стратегическим коммуникациям Людмилой Долгоновской, позволяет нам больше узнать о его личности. В частности о том, каким он был старшим братом.

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Валерий заменил Артуру родителей

Начнем с того, что между братьями была немаленькая разница в возрасте – тринадцать лет. Тогда мать мальчиков работала на железнодорожном вокзале, а их отец – на заводе. К сожалению, вблизи дома детского сада не было. Поэтому, на Валерии была забота о маленьком брате. Собственно, Артура к школе готовил будущий генерал.

Мама с папой целыми днями на работе. Мама писала записки: "Извини, Валера, сегодня надо посидеть с братом",

– рассказал Артур.

Впоследствии на плечи Валерия упали обязанности старшего мужчины в семье, когда его родители развелись. Артуру судьба его старшего брата напоминает их деда Василия.

"У деда три дочери, у каждой по двое детей. Среди внуков Валерий был самым старшим, а я самым младшим. Дедушка считал себя главой всего семейства. Поэтому на Рождество все должны обязательно быть у него. Хоть на день, но все должны приехать". У деда все было четко. Мама рассказывала, если дедушка сказал: "В восемь часов собираемся на праздник", а мы опоздали на пять минут, то двери уже были закрыты", – рассказал Артур.



Отрывок книги о Валерии Залужном / Фото Telegraf



Отрывок книги о Валерии Залужном / Фото Telegraf

Собственно, сначала у одной из теток Валерия и Артура не стало мужа. Впоследствии семью покинул их отец. Так, груз ответственности сначала лег на дедушку, а впоследствии – старшего в семье, Валерия Залужного.

И я рад, что наше семейство возглавил именно он. Я не скажу, что он советует, как лучше поступать в той или иной ситуации, но порой я сам себя спрашивал: "А как бы поступил он?" Потому что он поступил бы правильно, даже если бы решение навредило ему. Я всегда старался делать, как он,

– заметил Артур.

Валерий пошел в техникум из-за девушки

Как рассказал Артур, Валерий после 9 класса поступил в местный машиностроительный техникум (ныне – политехнический колледж). Будущий генерал как-то в шутку признался, что симпатия к девушке превзошла его мечту стать военным. Собственно, чувства заставили его поступить в техникум, куда пошла она.

"Сначала генерал пошел за ней, а потом – за мечтой", – рассказал брат.



Валерий Залужный со своим братом Артуром / Фото из архива Валерия Залужного

Он также отметил, что Валерий Залужный щедрый и заботливый. И что это одни из основных черт характера генерала, которые знакомы тем, кто лично его знал.

"Вот ему никогда ничего не было жалко. Настолько не жалко, что когда я впервые должен был идти в школу, Валера собрал все деньги, которые имел, и купил мне рюкзак и игровую приставку "Денди". Такой не было ни у кого. И мама, помню, говорит: "Так, а ты себе что-то из стипендии оставил?". А брат говорит: "Нет". Когда я маленьким делал вред, то меня никогда не били. На все мои пакости он находил оправдание. Поэтому меня даже в угол ни разу не ставили. Я брату в плечо плачу, а он слушает и наставляет меня", – добавляет Артур Залужный.

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