Голова кругом от таких оборотов: вот 5 самых крепких сортов пива в мире

Холодное пиво жарким летним днем – эта приятная перспектива становится все ближе и ближе. Но на каком остановиться для первых глотков? 4,5% ABV может оказаться недостаточно.

Если вы любите более крепкое пиво, то не лишним будет знать о тех сортах, которые в мире ставят на вершину списка. О них и расскажет 24 Канал со ссылкой на Man of Many. Только имейте в виду, что по градусам им проигрывает даже водка.

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Это пиво более чем способно вывести из равновесия даже самых стойких

88 Brewery's Scottish Beithir Fire, 75%. Чемпион мира среди крепкого пива родом из Шотландии и является драконьим огнем в жидкой форме. После двухмесячного варки Beithir Fire смешивают с чистым шотландским спиртом, чтобы повысить содержание алкоголя на несколько пунктов, а затем ферментация и фильтрация удаляют все примеси. Производитель советует пить не более 35 миллилитров за раз.

Чемпион мира среди крепкого пива родом из Шотландии и является драконьим огнем в жидкой форме. После двухмесячного варки Beithir Fire смешивают с чистым шотландским спиртом, чтобы повысить содержание алкоголя на несколько пунктов, а затем ферментация и фильтрация удаляют все примеси. Производитель советует пить не более 35 миллилитров за раз. Brewmeister Snake Venom, 67.5%. Это пиво, конечно, не содержит настоящего яда, но с такой крепостью его и не надо. Для создания производитель, тоже из Шотландии, использовал всякое – от копченого торфяного солода до 2 видов дрожжей, а еще многократное замораживание во время брожения. Если вы планируете выпить только бокал за вечер, Snake Venom – именно то, что нужно.

Это пиво, конечно, не содержит настоящего яда, но с такой крепостью его и не надо. Для создания производитель, тоже из Шотландии, использовал всякое – от копченого торфяного солода до 2 видов дрожжей, а еще многократное замораживание во время брожения. Если вы планируете выпить только бокал за вечер, Snake Venom – именно то, что нужно. Brewmeister Armageddon, 65%. И снова Шотландия, тот же производитель. Armageddon с 65% ABV разработали как идеальное сочетание пива и виски. Пиво изготовлено из пшеницы, кристаллического солода, овсяных хлопьев и 100% шотландской родниковой воды. И даже без использования инновационных технологий – это настоящий штурм вкусовых рецепторов.

Эти сорта пива имеют больше всего градусов в мире / Смотрите фото производителей

Koelschip Start the Future, 60%. Как мы уже заметили, списки самого крепкого пива в мире возглавляют европейские крафтовые пивоварни. Но это уже не про шотландцев, а про Нидерланды. Компания Koelschip создала пиво Start of the Future с содержанием алкоголя 60%, которое поражает еще и своими глубокими вкусами.

Как мы уже заметили, списки самого крепкого пива в мире возглавляют европейские крафтовые пивоварни. Но это уже не про шотландцев, а про Нидерланды. Компания Koelschip создала пиво Start of the Future с содержанием алкоголя 60%, которое поражает еще и своими глубокими вкусами. BrewDog and Schorschbräu Strength in Numbers, 57.8%. А это результат совместной работы BrewDog из Шотландии и Schorschbräu из Германии. Обе пивоварни использовали традиционный метод Айсбока, суть которого в замораживании пива, удалении льда и повторном купажировании. В смеси есть также бельгийский золотистый эль, который выдерживают в бочках из-под виски 10 лет.

Буквально щепотку не дотянули до первой пятерки немецкое Schorschbrau Schorschbock с 57,57% и шотландское BrewDog End Of History с 55%. Но это не значит, что их не стоит попробовать настоящим поклонникам.