Тренировка на 5 минут: для тех случаев, когда вам не хочется ничего делать, но – надо

Бывают дни, когда вы не чувствуете желания или нет времени на физические упражнения, но знаете, что ваше тело нуждается в них. В холодное время года такие дни случаются даже чаще.

Что ж, есть замечательная 5-минутная разминка, которая удержит вас на пути. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Тренировочная 5-минутка, что удержит вас на правильном пути

Конечно, дни отдыха необходимы и даже обязательны, и, конечно, будут моменты, когда найти время для зарядки невозможно (например, на Рождество). В такие дни вспомните об этих 3 упражнениях.

Они задействуют все тело и сожгут несколько калорий. И, что важнее, будут держать вас активным и помогут вашему организму привыкнуть к физическим нагрузкам.

Тренер Люси Горналл, которая создала эту эффективную 5-минутную тренировку, называет ее "предтренировочным перекусом". Потому что если сравнить полноценную получасовую тренировку с основным блюдом, то это будет просто перекус, чтобы лишь подутолить голод, пока вы не сможете поесть – потренироваться в полную силу.

В ленивые дни вспомните о 3 простых упражнениях, которые не дадут вам забыть о тренировках / Фото freepik

Не думайте, что вы не истощитесь – эта зарядка интенсивная. И, как всегда, вы можете адаптировать ее к своему уровню, делая облегченные версии, сокращая время или – добавляя сложности с помощью веса или большего количества повторений.

Для выполнения этих 3 упражнений вам нужен только тренировочная одежда, коврик и плейлист с мотивационной музыкой. И, конечно, вы должны выкладываться на полную без отговорок, хоть и недолго.

Вот это 5-минутная тренировка для всего тела: