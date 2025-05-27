Это исследование подчеркивает субъективную природу красоты и мощное влияние социальных и культурных факторов, как выразился профессор Дэвид Алаис из Университета Сиднея. 24 Канал благодаря Newsweek расскажет об этом подробнее.

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Наука обнаружила, что мужчины значительно меньше считают пухлые губы привлекательными, чем женщины

Косметические процедуры становятся все более доступными и, очевидно, популярными. Настолько, что эти вмешательства начинают формировать наше восприятие красоты и приводить к распространению нереалистичных ее стандартов.

Как это происходит, и имело целью это исследование выяснить. И по-разному ли это все воспринимают мужчины и женщины.

Исследовательская группа набрала 32 студентов университета, 16 мужчин и 16 женщин, и показала им серию лиц с разными размерами губ – от значительно более тонких до значительно более пухлых. Участников попросили быстро оценить привлекательность каждого фото.

Каждое лицо редактировали цифровым способом так, чтобы оно имело 7 различных размеров губ, и все участники оценивали каждое лицо по несколько раз. Всего 168 изображений. Затем исследователи усреднили оценки, чтобы найти закономерности. И что они обнаружили?

Больше всего нравятся мужчинам естественные губы, а не "накачанные" – об этом говорит научное исследование / Фото freepik

В среднем, безотносительно к полу, участники отдавали предпочтение чуть более полным губам на женских лицах и чуть более тонким губам на мужских лицах.

Но когда исследователи разбили результаты по полу участника, обнаружилась четкая закономерность:

Мужчины неизменно оценивали женские лица с губами естественного размера как самые привлекательные.

неизменно оценивали женские лица с губами естественного размера как самые привлекательные. Женщины же отдавали предпочтение более пухлым губам на женских лицах.

же отдавали предпочтение более пухлым губам на женских лицах. Проще говоря, более полные губы могут нравиться женщинам, но они не обязательно соответствуют тому, что хотят видеть мужчины.

соответствуют тому, что хотят видеть мужчины. Насчет мужских фото, и это интересно, мужчины и женщины одинаково отдавали предпочтение лицам с тонкими губами.

Эти оценки не менялись даже тогда, когда участникам показывали только губы, без остальной части лица. Это показывает, что наш мозг кодирует губы как отдельный признак, независимый от общей структуры лица.

В целом, исследование указывает на разрыв между тем, как мужчины и женщины воспринимают красоту. И хотя пухлые губы в тренде, они могут не отражать то, что другие считают самым привлекательным.