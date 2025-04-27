Узнайте, когда стоит написать это сообщение и каким оно должно быть. Советами делится 24 Канал со ссылкой на портал Science Of People.
Стоит внимания Любовь через сотни километров: что работает в пользу, а что разрушает отношения на расстоянии
Когда написать сообщение после свидания
Да, выбор времени тоже важен. Он демонстрирует, насколько вы заинтересованы и полны энтузиазма. Конечно же, не существует строгих временных рамок. Но все же подходит написать в течение первых 24 – 48 часов после свидания.
Отправляя сообщение в течение первых двух дней вы:
- Выражаете благодарность за свидание (особенно, если оно пришлось вам по душе);
- Вспоминаете что-то конкретное, что понравилось или что вы оценили ("Спасибо за приглашение на концерт. Ты попала с артистом");
- Имеете возможность выразить свою заинтересованность в следующей встрече.
Если же свидание не задалось, то вежливый отказ в течение первых 24 – 48 часов гарантирует, что никто не будет тратить свое время зря. И никто не останется обиженным, строя какие-то совместные планы на будущее.
Если она написала первой, то не откладывай ответ. Если медлить, то можно составить впечатление незаинтересованности. А значит – может возникнуть напряжение, которая однозначно повлияет на построение общения в будущем.
В то же время писать сообщения сразу после свидания не стоит. Это может восприниматься как чрезмерная спешка. С другой стороны, здесь следует обращать внимание на девушку, с которой вы были. Возможно, она нетерпеливая и хотела бы получить отзыв чуть ли не сразу.
Важно быть искренним, когда пишете сообщение / Фото freepik
Что написать после первого свидания
Здесь важно быть естественным и непринужденным. Пусть ваше сообщение будет легким, не слишком перегруженным. Будьте искренними и откровенными относительно эмоций, которые чувствуете. А эти фразы помогут вам лучше структурировать свои мысли.
- "Я прекрасно провел время вчера вечером..."
- "Наше свидание было самым ярким событием моей недели! Мы должны повторить его на следующей неделе".
- "Я почувствовал настоящую связь с тобой..."
- "Я искренне наслаждался временем, проведенным вместе..."
- "Я с нетерпением жду возможности познакомиться с тобой поближе..."
- "Я не могу перестать думать о нашем свидании..."
- "Мне понравилось говорить о ___ вчера вечером".
Вы также можете добавить в сообщение конкретные аспекты человека или свидания, которые пришлись по душе. К примеру, "Мне понравился наш разговор на [конкретную тему]" или "Тот момент, когда мы [делились опытом] был фантастическим".
Смотрите также Что такое свободные отношения и чем они отличаются от открытых
Как бы ни завершилось первое свидание, важно оставить о нем отзыв. Здоровая и взрослая коммуникация – залог успеха в построении гармоничных и здоровых отношений, какими бы они ни были.