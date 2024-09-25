Прежде всего вы должны понимать, что в этом вопросе не стоит прислушиваться только к одному мнению, а лучше рассмотреть больше вариантов и выбрать то, что лучше всего подходит именно вам. Только один из примеров – это то, о чем пишет Стивен Джонсон в своей книге "Откуда берутся хорошие идеи", заметили в GQ.

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Именно оттуда Билл Гейтс выделил 3 столпа успеха. Эти столпы необходимы, чтобы иметь возможность расти, лучше работать, лучше использовать время и энергию, оставаться творческим и находить лучшие идеи и решения для проблем и вызовов.

Столпы успеха: 3 важнейших, по мнению эксперта

Стивен Джонсон в книге "Откуда берутся хорошие идеи" описал 3 столпа успеха / Фото kues1@freepik