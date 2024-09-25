Прежде всего вы должны понимать, что в этом вопросе не стоит прислушиваться только к одному мнению, а лучше рассмотреть больше вариантов и выбрать то, что лучше всего подходит именно вам. Только один из примеров – это то, о чем пишет Стивен Джонсон в своей книге "Откуда берутся хорошие идеи", заметили в GQ.
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Именно оттуда Билл Гейтс выделил 3 столпа успеха. Эти столпы необходимы, чтобы иметь возможность расти, лучше работать, лучше использовать время и энергию, оставаться творческим и находить лучшие идеи и решения для проблем и вызовов.
Столпы успеха: 3 важнейших, по мнению эксперта
Стивен Джонсон в книге "Откуда берутся хорошие идеи" описал 3 столпа успеха / Фото kues1@freepik
- Редкие сети. То есть ваша сеть контактов должна быть достаточно гибкой, чтобы способствовать динамическим связям между хорошими идеями, но и достаточно структурированной, чтобы поддерживать и сохранять их. Это также и о гибкости вашего способа работы, когда вы имеете легкий доступ к инструментам и людям, которые могут помочь вам. Гейтс говорит, что это и о готовности сотрудничать и слушать других, обмениваться идеями, спрашивать совета или искать помощи.
- Медленные идеи. Это когда вы начинаете с идеи, но позволяете ей развиваться и расти со временем. То есть ваша мысль меняется, ваши знания растут, а навыки укрепляются, да так, что идея, которая была в начале, становится гораздо мощнее. Следовать ощущениям и интуиции нормально, но делать это следует медленно, что позволит вам учиться на своем пути. Возьмите, например, пекаря, который выпекает неплохой хлеб в первый месяц работы, но становится лучше и креативнее, когда приобретает опыт, изучает трюки и новые инструменты.
- Счастливые случайности. Едва ли не ключевым моментом, который отмечает Джонсон, являются случаи, то есть неожиданные ситуации, которые могут дать вам хорошие идеи или инструменты, что помогут в работе. Это может произойти во время сна, на длинной прогулке, во время чтения или простого отдыха – то есть в ситуациях, когда к вам может прийти вдохновение. Но важно не просто ждать это вдохновение, а быть открытым к нему и быть готовым что-то с ним сделать, как только оно придет.