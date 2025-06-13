Карлос Алькарас в финале Ролан Гаррос впечатлил игрой, а еще – часами, и это Rolex за 37000 евро

В финале Ролан Гаррос 2025 года зрителей поразила не только игра победителя турнира Карлоса Алькараса. Люди заприметили и последний Rolex Daytona на запястье звездного теннисиста.

Алькарас и Янник Синнер соревновались 5 часов и 29 минут, так что у всех было достаточно времени, чтобы разглядеть и игру, и детали стиля. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Что интересно знать о новых Rolex Cosmograph Daytona Карлоса Алькараса

22-летний теннисист Карлос Алькарас – быстрый, агрессивный и имеет отличный удар правой рукой. Очевидно, это и принесло ему победу на Ролан Гаррос 2025 года. Так вот, на руке он носил в том финале Rolex Cosmograph Daytona, ref.126518LN.

Его сделали из желтого золота, часы имеют контрастный черный керамический безель на браслете Oysterflex. Модель легко узнать и благодаря бирюзовому циферблату.

В финале Ролан Гаррос 2025 зрителей поразила не только игра Алькараса, но и последний Rolex Daytona на его запястье / Фото АР

Эта модель является частью новой серии часов с коронкой, которую представили на выставке Watches and Wonders в апреле 2025 года. Она достаточно заметная, редкая и стоит 37 400 евро .

. Rolex Daytona – эффектный хронограф, больше связан с автогонками, но ассоциация с теннисными матчами на грунтовом корте также очень удачная. Испанец Алькарас является большим поклонником Daytona и уже носил другой ее вариант ref.116518LN во время победы на Уимблдоне.

и уже носил другой ее вариант ref.116518LN во время победы на Уимблдоне. В общем, Rolex Daytona – это что-то особенно крутое, сексуальное на вид, показывает время, и его почти невозможно найти в продаже. Именно поэтому его и купил Карлос Алькарас. То есть сделал то, что сделал бы любой парень в его возрасте, который заработал хорошие деньги тяжелым трудом и любит часы.

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Rolex Cosmograph Daytona, ref.126518LN / Фото производителя

Интересно, что Янник Синнер, соперник Алькараса, также имеет склонность к Daytona. Он носил вариант из золота Everose после своего поражения в финале. Это более сдержанный вариант, который, впрочем, выдерживает жару и имеет 72-часовой запас хода, а также красивый и функциональный.