Кэти Перри в соблазнительном образе разлеглась на столе в гараже: фанаты визжат от восторга

Певица Кэти Перри продолжает радовать своих поклонников. На этот раз она выложила публикацию, на которой можно увидеть ее в откровенном сценическом образе.

Речь идет о металлизированном корсете-платье, который выигрышно сочетается с высоченными ботфортами. Вишенкой на торте, так сказать, стал чокер от Dolce & Gabbana. А весь образ Кэти Перри пришелся по душе не только фанатам, которые были на ее выступлении, но и подписчикам.

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Горячее фото из гаража взбудоражило сеть

Собственно, Кэти Перри выложила целую серию фотографий. На первой певица позирует в этом смелом образе на столе, позволяя поклонникам любоваться ее соблазнительными формами.

Кэти Перри снялась в горячем образе / Фото из инстаграма Перри

Остальные кадры демонстрируют как украшения от именитого дуэта дизайнеров, так и ее выступление. Можно увидеть, что певица выкладывается на все 100 процентов, чтобы все присутствующие могли наслаждаться как ее пением, так и энергетикой.

Пользователи сети в восторге от фотографий, которыми поделилась Кэти Перри. Они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Мы оставили часть из них для вас:

"Мамочка родная, я влюблен";

"Мексика любит тебя, мама";

"Привет, красавица";

"Моя поп-звезда вернулась";

"Ты рано встала на работу, не так ли, дорогая?";

"Моя королева вернулась".

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На самом деле мы тоже очень рады, что Кэти Перри вернулась на большую сцену. Ее талант и несравненная красота притягивают, как магнит. И если вы до сих пор не подписались на звезду, то пора сделать это немедленно!