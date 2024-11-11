Ключ к успеху, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, заключается в обратном: следует добавлять стратегические перерывы в тренировки. Итак, как оптимизировать тренировки на беговой дорожке, чтобы сжигать больше калорий и быстрее похудеть?
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Перерывы – ключ к сжиганию большего количества калорий
В недавнем исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B, команда ученых провела эксперимент, отслеживая потребление кислорода и энергозатраты нескольких добровольцев во время тренировок на беговой дорожке. Упражнения варьировались по интенсивности и продолжительности, от коротких 10-секундных интервалов до непрерывных 4-минутных сессий.
Результаты оказались неожиданными: короткие интервалы (10 – 30 секунд) с перерывами показали увеличение потребления кислорода на 60% по сравнению с непрерывной активностью на той же дистанции.
Доктор Марко Росси, координатор исследования, объясняет, что этот феномен связан с большими усилиями, необходимыми организму для перезагрузки после каждого перерыва. Росси использует меткую метафору: подобно тому, как автомобиль потребляет больше горючего на этапе запуска, чем в движении с постоянной скоростью, наше тело требует больше энергии, чтобы возобновить движение.
К вашей тренировке следует добавлять стратегические перерывы / Фото freepik
Итак, чередование периодов активности с целенаправленными перерывами может стать ключом к ускорению метаболизма и более быстрому достижению ваших целей.
Вот пример эффективных силовых интервальных тренировок:
- Выделите 20 минут на тренировку, из которых 10 минут фактической работы будут стратегически распределены.
- Чтобы получить максимальную отдачу, обратите внимание на интенсивность интервалов. То есть во время активной фазы усилия должны быть достаточно интенсивными, но не до истощения.
- Начинать стоит этот тип тренировок постепенно, и постепенно увеличивать продолжительность рабочих интервалов в процессе улучшения физического состояния.
Этапы тренировки:
- Подготовка – 3 минуты. Пройдитесь с умеренной скоростью непрерывно, чтобы подготовить организм к нагрузке.
- Интенсивная серия – 15 минут. Короткие серии работы с перерывами.
- Охлаждение – 2 минуты. Медленная ходьба, чтобы дать телу возможность вернуться к нормальному состоянию.