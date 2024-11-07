Просто стать на весы – не лучший вариант, потому что увиденная цифра не скажет, какой у вас процент жира или мышц, или сколько вы набираете или теряете. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, как же нужно взвешиваться.

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Как и когда взвешиваться, чтобы видеть точные данные

Если вы собираетесь взвешиваться, хорошо было бы выработать для этого определенную рутину или утренний ритуал. С расписанием и пониманием того, что есть много вещей, которые могут повлиять на цифру на весах.

В какое время суток лучше всего взвешиваться?

По данным Consumer Report и CNET, лучше всего взвешиваться утром, до того, как вы позавтракаете или выпьете кофе, поскольку еда и напитки могут влиять на ваш вес. В идеале – вы всегда должны взвешиваться в одно и то же время суток и при одинаковых условиях.

Утро – лучшее время, потому что вы даете своему организму возможность правильно переварить все, что вы съели и выпили накануне, оставляя желудок относительно пустым,

– указывают на CNET.

Однозначно не стоит взвешиваться сразу после еды, употребления большого количества жидкости или после физических нагрузок (после них ваше тело более обезвожено, и это может создать ложное впечатление, что вы весите меньше).

Как часто нужно взвешиваться?

Не нужно взвешиваться несколько раз в день. Но если вы действительно хотите достичь и поддерживать свой целевой вес, регулярное взвешивание может помочь.

Чтобы получить максимально точные данные по взвешиванию, нужно учесть несколько важных моментов / Фото drobotdean@freepik

Даже если вы будете взвешиваться раз в неделю, то уже сможете увидеть изменения в вашем организме. Вы начнете замечать разницу в том, как ваша одежда сидит на вас, когда будете считать количество сброшенных килограммов,

– пишет WebMd.

А люди, которые взвешиваются ежедневно, могут стать еще успешнее в этом смысле. Ведь они смогут видеть даже небольшие изменения и делать коррективы, чтобы оставаться на правильном пути.

Что нужно сделать перед взвешиванием?