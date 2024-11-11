Никаких нон-стоп тренировок: ученые объяснили, почему перерывы критически важны для похудения

Тренировка на беговой дорожке для сжигания калорий – безусловно, один из самых эффективных методов. Однако распространенное мнение, что необходимо тренироваться нон-стоп, может быть ошибочным.

Ключ к успеху, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, заключается в обратном: следует добавлять стратегические перерывы в тренировки. Итак, как оптимизировать тренировки на беговой дорожке, чтобы сжигать больше калорий и быстрее похудеть?

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Перерывы – ключ к сжиганию большего количества калорий

В недавнем исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B, команда ученых провела эксперимент, отслеживая потребление кислорода и энергозатраты нескольких добровольцев во время тренировок на беговой дорожке. Упражнения варьировались по интенсивности и продолжительности, от коротких 10-секундных интервалов до непрерывных 4-минутных сессий.

Результаты оказались неожиданными: короткие интервалы (10 – 30 секунд) с перерывами показали увеличение потребления кислорода на 60% по сравнению с непрерывной активностью на той же дистанции.

Доктор Марко Росси, координатор исследования, объясняет, что этот феномен связан с большими усилиями, необходимыми организму для перезагрузки после каждого перерыва. Росси использует меткую метафору: подобно тому, как автомобиль потребляет больше горючего на этапе запуска, чем в движении с постоянной скоростью, наше тело требует больше энергии, чтобы возобновить движение.

после перерыва телу нужно больше энергии, чтобы снова начать движение, что приводит к большему общему потреблению калорий. Фрагментация физической активности не только интенсифицирует метаболическую работу, но и повышает ее эффективность.

К вашей тренировке следует добавлять стратегические перерывы / Фото freepik

Итак, чередование периодов активности с целенаправленными перерывами может стать ключом к ускорению метаболизма и более быстрому достижению ваших целей.

Вот пример эффективных силовых интервальных тренировок:

Выделите 20 минут на тренировку, из которых 10 минут фактической работы будут стратегически распределены.

Чтобы получить максимальную отдачу, обратите внимание на интенсивность интервалов. То есть во время активной фазы усилия должны быть достаточно интенсивными, но не до истощения.

Начинать стоит этот тип тренировок постепенно, и постепенно увеличивать продолжительность рабочих интервалов в процессе улучшения физического состояния.

Этапы тренировки: