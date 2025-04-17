Беда в том, что неправильные действия могут привести к износу двигателя и дорогостоящему ремонту. 24 Канал со ссылкой на "Автопилот" расскажет о 3 самых распространенных ошибках и даст практические советы, как их избежать.

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Механик указал на 3 критических ошибки прогрева двигателя, которые делают почти все водители

Ошибка первая – длительный прогрев на холостых оборотах. Многие водители считают, что двигатель нужно прогревать от 5 до 10 минут перед движением. Но это вредит современным моторам. Холодное масло остается густым, плохо смазывает детали, плюс длительная работа на холостых оборотах приводит к неполному сгоранию топлива. А так формируется нагар на клапанах и стенках цилиндров, что уменьшает ресурс двигателя.

Многие водители считают, что двигатель нужно прогревать от 5 до 10 минут перед движением. Но это вредит современным моторам. Холодное масло остается густым, плохо смазывает детали, плюс длительная работа на холостых оборотах приводит к неполному сгоранию топлива. А так формируется нагар на клапанах и стенках цилиндров, что уменьшает ресурс двигателя. Ошибка вторая – резкий старт после минимального прогрева. Некоторые водители знают, что долгий прогрев не нужен, и делают ошибку, сразу давя на газ после 20 – 30 секунд работы двигателя. И что происходит? Масляная помпа еще не распределила масло по всем узлам, поэтому возникает повышенное трение в поршневой группе и подшипниках. Все это ускоряет износ ключевых компонентов.

Некоторые водители знают, что долгий прогрев не нужен, и делают ошибку, сразу давя на газ после 20 – 30 секунд работы двигателя. И что происходит? Масляная помпа еще не распределила масло по всем узлам, поэтому возникает повышенное трение в поршневой группе и подшипниках. Все это ускоряет износ ключевых компонентов. Ошибка третья – пренебрежение сезонными особенностями. Многие водители прогревают двигатель одинаково независимо от погоды. Но ведь, смотрите, летом масло быстрее достигает рабочей консистенции, и резкая нагрузка может вызвать локальный перегрев. А зимой слишком короткий прогрев не позволит разогреть выхлопную систему, от чего будет скапливаться конденсат и возникать коррозия.

Неправильный прогрев может привести к износу двигателя и дорогостоящему ремонту / Фото aleksandarlittlewolf@freepik

Что с этим всем делать? Очень просто: