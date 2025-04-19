Автомобильные эксперты Auto Express взялись за миссию найти лучший автомобиль для владельцев собак. Просмотрев лучшие автомобили, доступны в Великобритании, они наконец остановились на модели Skoda, чешской компании, принадлежащей VW, и ее Octavia Estate, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Почти все водители допускают эти 3 ошибки прогрева двигателя: механик объяснил, как их избежать

Три лучшие авто для владельцев собак

Skoda Octavia Estate выигрышно выделяется благодаря минимальному вырезу на заднем сиденье, что позволяет собакам легко запрыгивать и выпрыгивать из него. Но это еще не все: автомобиль также может похвастаться специальной функцией, которая обезопасит вашу собаку и подарит вам спокойствие.

Хотя качество салона достаточно хорошее для людей... он также ощущается достаточно прочным и надежным, чтобы справиться со всем, что может бросить в него ваша собака,

– отметили эксперты.

"Ремень безопасности для собак" Skoda будет привлекательной дополнительной опцией для многих, но он может быть использован только на заднем сиденье, поэтому было бы разумной идеей совместить его с опциональным защитным чехлом для заднего сиденья.

Обратим внимание! Багажник объемом 640 литров Octavia Estate легко вместит пару собак и их аксессуары.

Skoda, возможно, и захватила лидерство, но не безоговорочно, ведь на пятки ей наступал соперник – Dacia Duster.

Хотя низкая цена достигается благодаря роскоши, это может быть преимуществом для владельцев собак – вы не будете тратить все свое время на переживания о том, что салон будет испорчен собачьими когтями и грязью, потому что материалы, из которых изготовлен Duster, должны быть износостойкими,

– добавили специалисты.

На третьем месте оказалась электрическая Skoda Elroq, которая развеяла все сомнения относительно привлекательности электромобилей для владельцев собак, в частности, относительно ограничений в запасе хода.

Эксперты были уверены, говоря: "Он немного меньше своего старшего брата, но Elroq все равно обеспечивает достаточно места для людей и собак".

Вы также сможете решиться на действительно живописные прогулки с собакой, ведь даже самая маленькая... батарея обеспечивает до 373 километров пробега на одном заряде,

– добавили они.

Вместимость багажника имеет значение / Фото freepik

Поездки должны быть комфортными не только для людей

Автомобильный журналист Шейн Уилкинсон подробно остановился на критериях отбора, заявив: "Так же, как и ваши пассажиры-люди, ваш четвероногий друг также заслуживает комфортного путешествия".

Мы выбрали автомобили с большими, легкодоступными багажниками, а также отдали предпочтение тем, которые легко моются и имеют полезные аксессуары,

– отметил он.

В мире путешествий с домашними любимцами эксперты дают советы, как успокоить вашего четвероногого друга во время поездок на автомобиле, а также объясняют, почему электромобили могут стать билетом к более спокойному путешествию для вашего песика.

Рассказывая о преимуществах перехода на электромобили, например, о выборе Elroq вместо бензинового аналога, доктор Скотт Миллер поделился своими соображениями с Express: "Электромобили на аккумуляторах обеспечивают более плавное и спокойное движение".

"Отсутствие механических движущихся частей, сниженный уровень вибрации и шума, а также просторный салон электромобиля создают успокаивающую среду для собак", – добавил он.

Смотрите также Страховые бьют тревогу: как мошенники пытаются раскрутить их на деньги

Погода прекрасная, поэтому берите своих родных и пушистых любимцев, чтобы отдохнуть где-то за городом. Проведите весело время и зарядитесь энергией для новых свершений.