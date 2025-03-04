Специалисты Carwow провели анализ внутренних оценочных данных. Они сосредоточились на ценах, предложенных за авто, по сравнению с их средней оценкой, а также на количестве проданных машин за последние два года, пишет 24 Канал. Это позволило выявить как удачные, так и неудачные для этого месяца в году.
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Лучшие месяцы для продажи автомобиля
Эксперты, когда взялись за цифры, обратили внимание на определенную закономерность. Они заметили, что лучше всего пытаться продать машину в первой половине года. Собственно, пять из шести самых удачных месяцев приходятся именно на первое полугодие. Если конкретнее, то выгодно продать авто можно в эти месяцы в порядке возрастания:
- Февраль
- Январь
- Март
- Июнь
- Август
- Май
Выгоднее всего продавать авто в мае / Фото senivpetro
В то же время специалисты рассказали, когда продавать автомобили не так уж и выгодно.
Худшие месяцы для продажи авто
Согласно данным экспертов, если вы таки планируете продажу авто, то стоит избегать второй половины года. Спрос в этот период ниже. Более того, сделка будет успешной только при условии, что вы снизите стоимость транспортного средства. А вот и худшие месяцы для продажи в порядке возрастания:
- Апрель
- Сентябрь
- Июль
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
Говорят, декабрь – наименее удачный для продажи автомобилей месяц. Мол, в этот месяц в этот месяц люди тратят немало средств на подарки. Поэтому, новенькая машина – явно не первая в списке приоритетов.
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Поэтому, эксперты призывают вас не медлить и попробовать продать машину в первом полугодии. Это позволит получить максимальную прибыль от сделки. Зато под конец года можно разве что выгодно приобрести авто.