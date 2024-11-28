Одной любви недостаточно: вот 3 вещи, которые необходимы в отношениях
Любовь необходима для длительных и счастливых отношений. Но это не единственный важный ингредиент, нужный для того, чтобы отношения выжили и оставались крепкими.
Мэтью Хасси, писатель и эксперт по отношениям, говорит, что есть гораздо более важные факторы, которые могут определить, будете ли вы счастливы в отношениях. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Отношения не живут только любовью, а требуют еще нескольких элементов
Влечение и любовь могут быть теми первыми элементами, которые ведут к отношениям. Но без правильных дополнений отношения не будут длительными. Что же нужно еще?
- Совместимость в целях. Хочет ли ваш партнер того же, чего и вы? Это то, о чем мало кто спрашивает или анализирует, начиная отношения, и это то, что может создать дистанцию или привести к разрыву. Ведь когда цели не совместимы, вы не сможете работать вместе или двигаться в одном направлении.
- Во время знакомства многие из нас сосредотачиваются на привлекательности, и не смотрят на то, что человек говорит. А он может говорить, что хочет совсем других вещей. И, говорит Хасси, здесь есть реальная опасность, что со временем этот человек сделает нас невероятно несчастными.
- Обязательства. Это о приверженности к тому типу отношений, которого вы хотите. Ведь можно любить кого-то, но не хотеть отношений с ним или не хотеть эксклюзивных или моногамных отношений.
- Хасси говорит, что необходимо также иметь одинаковое понимание верности и определение измены. Без преданности и верности этим отношениям или этому человеку все застывает, и может возникнуть больше споров, проблем, эмоциональных измен, которые способны нанести большой вред.
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- Удовлетворение потребностей. Хасси говорит – мы должны спросить себя, можем ли мы любить нашего партнера так, как он нуждается в любви, и может ли он сделать то же самое для нас. А не все люди нуждаются в одном и том же.
- Некоторые люди нуждаются в большем физическом контакте, а другие – больше в эмоциональной привязанности. И это не просто о предпочтениях, а именно о потребностях, которые необходимо удовлетворить, чтобы чувствовать себя хорошо в отношениях. Неудовлетворенность здесь приводит к общему несчастью.