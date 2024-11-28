Одной любви недостаточно: вот 3 вещи, которые необходимы в отношениях

Любовь необходима для длительных и счастливых отношений. Но это не единственный важный ингредиент, нужный для того, чтобы отношения выжили и оставались крепкими.

Мэтью Хасси, писатель и эксперт по отношениям, говорит, что есть гораздо более важные факторы, которые могут определить, будете ли вы счастливы в отношениях. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Отношения не живут только любовью, а требуют еще нескольких элементов

Влечение и любовь могут быть теми первыми элементами, которые ведут к отношениям. Но без правильных дополнений отношения не будут длительными. Что же нужно еще?

Совместимость в целях. Хочет ли ваш партнер того же, чего и вы? Это то, о чем мало кто спрашивает или анализирует, начиная отношения, и это то, что может создать дистанцию или привести к разрыву. Ведь когда цели не совместимы, вы не сможете работать вместе или двигаться в одном направлении.

Хочет ли ваш партнер того же, чего и вы? Это то, о чем мало кто спрашивает или анализирует, начиная отношения, и это то, что может создать дистанцию или привести к разрыву. Ведь когда цели не совместимы, вы не сможете работать вместе или двигаться в одном направлении. Во время знакомства многие из нас сосредотачиваются на привлекательности, и не смотрят на то, что человек говорит. А он может говорить, что хочет совсем других вещей. И, говорит Хасси, здесь есть реальная опасность, что со временем этот человек сделает нас невероятно несчастными.

Есть гораздо более важные факторы, чем любовь, которые могут определить ваше счастье в отношениях / Фото freepik

Обязательства. Это о приверженности к тому типу отношений, которого вы хотите. Ведь можно любить кого-то, но не хотеть отношений с ним или не хотеть эксклюзивных или моногамных отношений.

Это о приверженности к тому типу отношений, которого вы хотите. Ведь можно любить кого-то, но не хотеть отношений с ним или не хотеть эксклюзивных или моногамных отношений. Хасси говорит, что необходимо также иметь одинаковое понимание верности и определение измены. Без преданности и верности этим отношениям или этому человеку все застывает, и может возникнуть больше споров, проблем, эмоциональных измен, которые способны нанести большой вред.

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