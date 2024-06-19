"Русалки существуют": горячие фитнес-модели снялись в крошечных бикини во время отдыха
Источник:инстаграм Люсии Яворчековой
Мы заглянули к Люсии Яворчековой в инстаграм. И каково было наше удивление, когда мы увидели там ее горячие фото, на которых она позирует с другой красоткой Гоуп Билл.
Люсия Яворчекова на этот раз решила порадовать своих поклонников свежей порцией соблазнительных фото. На них она позирует с другой фитнес-моделью Гоуп Билл. Так что красоты на кадрах вдвое больше!
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Фитнес-модели выложили горячие фото с отдыха
Очень жарко в Тулуме, поэтому нам пришлось охладиться,
– говорится в описании к публикации.
Люсия Яворчекова и Хоуп Билл снялись в бикини / Фото из инстаграма Яворчековой
Подписчики Люсии Яворчековой в восторге от того, что на этот раз они получили вдвое больше красоты в одном сообщении. Неудивительно, что они были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии. Так, под публикацией более 22 тысяч лайков и более 350 комментариев. Вот лишь часть из них:
- "Извините, могу ли я присоединиться?";
- "Покупаю билеты в Тулум";
- "Вы очень красивые";
- "Русалки существуют";
- "Люсия, ты – богиня";
- "Очень красивые";
- "Какие милые леди";
- "Потрясающие и сексуальные";
- "Впечатляющие и жаркие изгибы".
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Люсия Яворчекова вызвала безумный восторг. А Хоуп Билл на фото лишь усиливает этот эффект. Обе фитнес-модели регулярно публикуют в сети горячие кадры. Поэтому, если ты не хочешь пропустить свеженькое, подпишись на них немедленно.