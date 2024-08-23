Люсия Яворчекова в халате снялась в горячей фотосессии: бюст даже не прятала

Мы снова заглянули к Люсии Яворчековой в инстаграм. И очень порадовались тому, что она выложила свежую публикацию.

На ее странице появилось сообщение с соблазнительными фото. И было бы крайне несправедливо, если бы мы скрывали их от вас.

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Халат едва прикрывает бюст

Люсия Яворчекова выложила целую серию из фото и видео. На них можно увидеть, как фитнес-модель нежится на солнышке в уютных апартаментах. Позирует она в халате, в который умышленно не закуталась сполна.

Золотой час свечения,

– написала Люсия.

Люсия Яворчекова взбудоражила сеть / Фото из инстаграма Яворчековой

Публикация красавицы не на шутку взбудоражила пользователей сети. Они в восторге. Фитнес-модель не только засыпали лайками, но и множеством комментариев. Традиционно оставляем часть из них для вас:

"Люблю тебя, Люсия";

"О, Господи! Фантастическое тело";

"Очень сексуальная";

"Настоящий ангел";

"Люблю тебя, девочка";

"Какая же ты красивая";

"Очаровательная и прекрасная девушка";

"Ты выглядишь безупречно";

"Тебе очень идут эти лучи солнца";

"Природная красота поражает".

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Следить за Люсией в инстаграме – сплошное удовольствие. На ее странице регулярно появляется пикантный контент, которым фитнес-модель с огромным удовольствием радует своих поклонников.