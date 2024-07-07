На фотографиях, которые она выложила в сеть, красавица позирует в топе и нижней части купальника. Что касается топа, то фитнес-модель решила проигнорировать завязки, демонстрируя свой бюст поклонникам.

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Поклонники в восторге от Люсии

Вернулась к океану, где ей и место,

– написала Люсия в заметке.

Словацкая фитнес-модель выложила целую серию кадров. На них она и сидит, и соблазнительно прогуливается, и демонстрирует нам свои пышные ягодицы. Позволяет полюбоваться ею сполна.

Люсия Яворчекова снялась в соблазнительном образе / Фото из инстаграма Яворчековой

Собственно, поклонники Люсии Яворчековой потеряли дар речи. Они в восторге от нее, о чем свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, которые оставили под сообщением. Вот лишь маленькая часть из них:

"Ого, какая мечта";

"Настоящая королева";

"Волшебная черная кошечка";

"Очень милая и горячая";

"Богиня";

"Ты потрясающая";

"Абсолютно прекрасна";

"Чрезвычайно красивая".

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Люсия Яворчекова вызывает неподдельный восторг. За ней следят более четырех миллионов пользователей инстаграма. Если вы до сих пор этого не сделали, то пора исправлять эту досадную неловкость.