Как бы там ни было, у вас точно будут возникать некоторые вопросы – в частности, с чего, собственно, начать. Вот краткий справочник об основах для старта на 24 Канале, опубликованный со ссылкой на GQ.

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Это самое необходимое для бега в домашних условиях, когда вы только решили начать

Прежде всего, не нужно стесняться того, что вы ненавидите спортзал. Есть много причин избегать его – от финансовых до экологических. Это абсолютно естественно, если вы предпочитаете тренировки в комфорте собственного дома.

Тем более существуют многочисленные виды домашних тренажеров, которые позволят вам быть в форме, не требуя значительных затрат денег. И самым распространенным из них, очевидно, является беговая дорожка.

Это отличный способ заниматься спортом, не выходя из дома. Но электрические беговые дорожки часто шумные, громоздкие и увеличивают счет за электроэнергию. Не говоря уже о том, что не стоят копейки.

Как правильно начать бегать – вот базовые советы / Фото freepik

В этом случае можно подумать о беговых дорожках, которые работают только на ваших собственных ногах. Они так же прекрасно работают и помогают вам улучшить сердечно-сосудистую форму и тренировать силу.

И, конечно, вам понадобятся кроссовки – о беговой обуви следует внимательно заботиться, безразлично, где вы планируете бегать. Здесь трудно ошибиться с Asics, которые изготавливают замечательную обувь для скоростных тренировок, бега и повседневных упражнений.

Но вы так же можете подобрать удачные для себя кроссовки благодаря Nike, Brooks или New Balance. Эти производители предлагают отличные варианты. Только не забывайте о правильных стельках, которые должны помогать вам бегать без переутомления для ног.