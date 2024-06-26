Ароматы тесно связаны с лимбической системой мозга, которая контролирует эмоции и память, что может вызвать положительные воспоминания или приятные ощущения. Также хорошо подобранные духи могут повысить уверенность и самооценку мужчины, что делает его более привлекательным.

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Эти духи являются хитами среди мужественных привлекательных мужчин

Ароматы, которые привлекают женщин, как правило, имеют сбалансированное сочетание свежих, теплых и стойких нот. Верхние ноты, такие как цитрусовые и зеленые, привлекают начальное внимание, а ноты сердца, такие как лаванда и специи, определяют характер парфюма. Наконец, базовые ноты, такие как древесина и мускус, обеспечивают стойкую соблазнительную основу.

Удачно подобранный аромат может стать отличительной чертой. Это первое, что люди замечают, когда вы заходите в комнату, и последнее, что они чувствуют, когда вы выходите,

– недаром говорил Джорджио Армани.

Примером парфюма, который достигает такого привлекательного сочетания, является Azzaro Pour Homme. Они являются одними из самых продаваемых, потому что их аромат безошибочно узнаваем. И, несмотря на годы существования на рынке, он продолжает влюблять в себя тысячи мужчин во всем мире.

Azzaro pour Homme был создан в 1978 году Жераром Энтони и Ричардом Виртцем, он принадлежит к ольфакторной фужерной семье Aromatic Fougère.

Верхние ноты – тмин, ирис, лаванда, шалфей, базилик, анис, бергамот и лимон, а ноты сердца – сандал, можжевельник, пачули, ветивер, кедр и кардамон. Базовые ноты – кожа, бобы тонка, амбра, мускус и дубовый мох.

Этот аромат подчеркивает силу и индивидуальность мужчины. Этот мужчина – джентльмен во всех смыслах этого слова, он дерзкий, элегантный и классически одетый.

Эти духи – беспроигрышный летний вариант для мужчин / Фото freepik

Второй хороший пример – Perseus от Parfums De Marly. Этот мужской аромат создает бодрый и долговременный обонятельный опыт.

С первым распылением появляются аккорды бергамота, грейпфрута и почек черной смородины. Этот набор ингредиентов привносит искрящийся цитрусовый оттенок. В сердце аромата появляются ветивер и зеленый мандарин, а базовые ноты сухой древесины, такие как кашемировое дерево и амбра, обеспечивают мощный аромат, который сохраняется на протяжении всего дня.

Perseus передает суть раннего утра в королевском дворце Марли, замка, куда Людовик XIV убегал от роскоши Версаля. Perseus идеально подходит для современного мужчины, который ищет аромат, сочетающий свежесть и глубину, но одновременно отражает его зрелость и неповторимый стиль – в жаркие дни.

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Мужской парфюм, который является вечной классикой и бестселлером независимо от того, сколько новых продуктов появляется на рынке – Eternity for Men от Calvin Klein. Созданный в 1990 году Карлосом Бенаимом, которого считают самым выдающимся парфюмером Америки.