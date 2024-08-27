На днях красавица выложила пост с целой серией фотографий. На них фитнес-модель позирует в откровенных образах, щеголяя своей соблазнительной фигурой.
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Горячие фото у бассейна
Люблю природу. Вера, любовь, мир, спокойствие, процветание – это то, что я желаю вам. Счастливого конца недели,
– написала Луиза в своем инстаграме.
Фернанда Чаваррия поделилась кадрами с отдыха / Фото из инстаграма Луизы
Фотографии Луизы не на шутку взбудоражили пользователей сети. Они с огромным удовольствием лайкали ее публикацию. Также под заметкой фитнес-модели появилось немало комментариев. Традиционно оставляем часть из них:
- "Безупречная";
- "Красивая";
- "Роскошная женщина";
- "Самая красивая и сексуальная";
- "Ты настоящая богиня";
- "Мне нравится твой стиль";
- "Волшебная принцесса";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Твоя красота поражает".
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Луиза Фернанда Чаваррия очень красивая. А ее роскошная фигура нравится нескольким сотням тысяч ее подписчиков. Если и вам пришлись по душе ее фотографии, то айда подписываться на фитнес-модель.